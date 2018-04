Die USA, Frankreich und Großbritannien haben in der Nacht mit Militärschlägen gegen Syrien begonnen. US-Präsident Trump sagte in Washington, sie seien eine Vergeltung für den Einsatz chemischer Waffen durch die syrische Regierung gegen das eigene Volk.

Die USA haben in Zusammenarbeit mit Großbritannien und Frankreich mit Militärschlägen auf Ziele in Syrien begonnen. Dies sei eine Reaktion auf den Einsatz von Chemiewaffen der syrischen Regierung gegen ihr eigenes Volk, erklärte US-Präsident Donald Trump am Freitagabend in Washington.

Die "Präzisionsschläge" gälten Zielen in Syrien, die mit dem Chemiewaffenprogramm der Führung von Präsident Baschar al-Assad in Verbindung stünden. Die USA und ihre Verbündeten seien zu einer "anhaltenden" Reaktion bereit, bis die syrische Führung den Einsatz von Chemiewaffen stoppe, sagte Trump. Die Militärschläge folgten auf das Unvermögen Russlands, die Assad-Regierung von der Nutzung dieser Waffen abzuhalten.

Augenzeugen berichteten, dass es in der syrischen Hauptstadt Damaskus zu etlichen großen Explosionen gekommen sei. Rauch sei auf der Ostseite der syrischen Hauptstadt aufgestiegen.

