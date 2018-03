Trumps Militärparade Viele Flugzeuge, keine Panzer

US-Präsident Donald Trump wird wahrscheinlich seine Militärparade bekommen - aber vermutlich wird sie nicht ganz so ausfallen, wie er sie sich vorgestellt hat. Am Unabhängigkeitstag soll sie schon mal nicht stattfinden.

Es wird wohl die Militärparade geben, die sich US-Präsident Donald Trump gewünscht hat. Nach einem Bericht der "New York Times" sehen Pläne aber anders aus, als Trump sie sich vorgestellt hatte. Demnach soll Veranstaltung am 11. November stattfinden, wenn in den USA der Veteranentag begangen wird. Trump hatte den Unabhängigkeitstag am 4. Juli vorgeschlagen.

Aufmärsche in historischen Uniformen

Wie es weiter heißt, soll es zahlreiche Überflüge von Militärmaschinen geben. Aber Panzer werden auf der Paradenstrecke vom Weißen Haus zum Kapitol nicht rollen. Es soll ausschließlich Fahrzeuge auf Rädern geben, um Straßenschäden zu vermeiden. Das zitiert die Zeitung aus einem Pentagon-Memorandum. Demnach wird die Betonung insgesamt stark auf der amerikanischen Militärgeschichte liegen, "auf den Beiträgen der Veteranen von der Revolution bis heute". So seien Aufmärsche in historischen Uniformen geplant.

Inspiration aus Frankreich: US-Präsident Trump und Frankreichs Präsident Macron bei der Parade am französischen Nationalfeiertag.

Parade war sowieso geplant - das spart Kosten

Im vergangenen Monat hatte Trumps Budgetdirektor Mick Mulvaney die Kosten für eine Militärparade auf 10 bis 30 Millionen US-Dollar geschätzt. Es komme auf Länge und Ausstattung der Parade an. Da am 11. November ohnehin in Washington eine Veteranenparade stattfinde, würde eine Zusammenlegung mit der von Trump gewünschten Veranstaltung Kosten sparen, heißt es in der "New York Times".

Die letzte große Militärparade in Washington liegt mehr als 25 Jahre zurück. Trumps Wunsch entstand angeblich in Paris, wo er im vergangenen Sommer an den Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag teilnahm.