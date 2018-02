Trump wünscht Militärparade in Washington

US-Präsident Trump wünscht sich eine Militärparade in Washington. Das Weiße Haus bestätigte, dass er das Pentagon mit der Planung einer Militärschau nach französischem Vorbild beauftragt habe.

US-Präsident Donald Trump hat dem Weißen Haus zufolge eine Militärparade in Washington in Auftrag gegeben. Trump habe sie dem Pentagon angeordnet, bestätigte Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders. Trump wolle, dass das Pentagon Möglichkeiten für eine Feier vorlege, die es den Amerikanern erlaube, ihre Wertschätzung für das Militär zu zeigen, so Sanders.

Die "Washington Post" hatte zuerst über Trumps Plan berichtet. Demnach will der Präsident eine große Parade, zu welcher Soldaten durch Washington marschieren und auch Panzer durch die US-Hauptstadt rollen. Trump habe bei einem Treffen mit seinem Verteidigungsminister James Mattis und weiteren hochrangigen Militärvertretern gesagt, er wolle eine Parade wie in Frankreich sehen, hieß es aus Kreisen.

Die beiden Päsidenten der USA und Frankreichs, Donald Trump und Emmanuel Macron. In Frankreich hatte der US-Präsident an einer Militärparade teilgenommen. Danach äußerte er sich beeindruckt.

Beeindruckt von Parade in Frankreich

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte Trump im vergangenen Sommer nach Paris eingeladen, wo der US-Präsident einer Militärparade anlässlich des französischen Nationalfeiertags beiwohnte. Trump äußerte sich danach beeindruckt.

Der Transport von Panzern und weiteren Militärfahrzeugen nach Washington könnte nach Angaben der "Washington Post" Millionen kosten. Ein Sprecher des Pentagons sagte, Optionen für die Anordnung würden geprüft.

In Washington werden bereits einige Militärparaden abgehalten, beispielsweise am Memorial Day Ende Mai und am 4. Juli. Bei den patriotischen Umzügen sind aber typischerweise eher spezielle Blasorchester und Uniformierte zu sehen. Eine große Zurschaustellung militärischer Fahrzeuge, darunter etwa Panzer und Kampfjets, gibt es bisher nicht.

Torsten Teichmann, ARD Washington

