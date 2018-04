Merkel bei Trump Handschlag und Küsschen

Viel Lob hat US-Präsident Trump für Deutschland nicht übrig - doch die Begrüßung von Bundeskanzlerin Merkel im Weißen Haus war zumindest schon einmal freundlich. Trotzdem ist es kein einfacher Kurzbesuch.

Das erste Treffen zwischen Donald Trump und Angela Merkel, es war nicht sehr rund gelaufen. In der Erinnerung haften geblieben aus dem März 2017 ist vor allem, dass der Präsident der Kanzlerin im Oval Office einen Handschlag zu verweigern schien - er habe entsprechende Rufe nicht gehört, sollte Trump später sagen.

Und dieses Mal, beim zweiten Treffen an diesem Freitag? Als Merkels schwerer, schwarzer Wagen vor dem Weißen Haus hält, macht Trump ein paar Schritte auf die sich öffnende Tür zu. Er begrüßt die aussteigende Kanzlerin per Handschlag. Dann beugt er sich zu ihr hinunter, die beiden tauschen Wangenküsse aus. Das gab es beim ersten Mal nicht. Nach französischer Art links und rechts auf die Wange hatte Trump in dieser Woche auch Frankreich Präsident Emmanuel Macron begrüßt.

"Eine wirklich gute Beziehung"

Vor den Gesprächen im Weißen Haus äußerten sich Trump und Merkel dann kurz zu ihren Erwartungen. Trump betont, es sei eine große Ehre, die Bundeskanzlerin im Weißen Haus zu empfangen. Sie sei eine "außergewöhnliche Frau". "Wir haben eine wirklich gute Beziehung. Wir hatten eine gute Beziehung von Anfang an, aber das haben nicht alle verstanden. Aber wir haben es verstanden." Er werde mit Merkel über Themen wie Iran, Handel und Nato reden, sagte Trump, ohne sich auf inhaltliche Positionen festzulegen.

Merkel sagte, die Regierungsbildung in Berlin habe etwas gedauert. "Jetzt war es mir ganz wichtig, als ersten Besuch außerhalb Europas nach Washington zu kommen und unsere Zusammenarbeit zu vertiefen."

Es wurde erwartet, dass Merkel und Trump über globalen Handel und Sicherheitsthemen sprechen. Trump denkt darüber nach, die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran zu ziehen. Deutschland ist dafür, dass das Abkommen bestehen bleibt. Ein Anliegen sind auch Trumps neue US-Zölle auf Importe von Stahl und Aluminium. Die EU ist derzeit noch von den Zöllen befreit, und damit auch Deutschland. Die Befreiung soll aber bald auslaufen.

