US-Präsident trifft Merkel Trumps lange Klageliste

Viel Lob hat US-Präsident Trump für Deutschland nicht übrig. Und so wird es wohl ein kurzer und schwieriger Besuch. Bundeskanzlerin Merkel ist heute für knapp zweieinhalb Stunden im Weißen Haus.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Es ist nicht leicht, von Donald Trump positive Äußerungen über Deutschland zu hören. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel zum ersten Mal den neuen US-Präsidenten im Weißen Haus besuchte, lobte er immerhin das duale Ausbildungssystem. Vor allem das Wort "Lehrling" gefalle ihm, sagte Trump damals. Schließlich hieß so seine Fernsehsendung "The Apprentice".

Deutsche? Listige Trittbrettfahrer

Ansonsten aber hat Trump ein ziemlich negatives Deutschland-Bild. Für ihn sind die Deutschen listige Trittbrettfahrer: Ihre Verteidigung würden sie weitgehend den USA überlassen. Den Euro hält Trump für einen Trick der Deutschen, damit sie ihre Produkte besonders billig in alle Welt verkaufen können. Deutschlands enormen Handelsbilanzüberschuss findet Trump skandalös. "Bad, very bad" verhielten sich die Deutschen, beklagte Trump erst kürzlich wieder, als die baltischen Regierungschefs im Weißen Haus waren.

Deutschland zahle ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung, Amerika zahle fast vier Prozent, so Trump. Die Vereinigten Staaten zahlen 80 Prozent der NATO-Kosten. "Finden Sie das fair?", fragt der US-Präsident.

Deutschland hängt sich mit Pipeline an Russland

Im Beisein der baltischen Regierungschefs lästerte Trump noch mehr über Deutschland: Eigentlich habe man doch gemeinsam beschlossen, dass Europa unabhängiger von russischem Erdgas werden müsse. Auch deshalb exportiere Amerika jetzt Flüssiggas nach Europa.

Und was mache Deutschland? Deutschland hänge sich mit einer Pipeline an Russland. Die Deutschen zahlten Milliarden für Energie an Russland. "Und ich frage mich: Was ist denn das? Das kann doch nicht richtig sein!" Trumps Kritik an der Ostsee-Pipeline Nordstream 2 wird von vielen Amerikanern geteilt. Es sei kaum nachvollziehbar, wieso Deutschland den mittel- und osteuropäischen Staaten damit in den Rücken falle.

Merkel will Argumente liefern

Die Pipeline, die mangelnden Verteidigungsausgaben, der enorme Handelsbilanzüberschuss. Trumps Klageliste über Deutschland will Merkel mit Gegenargumenten entkräften - ein schwieriges Unterfangen.

Noch dazu will sie Trump überzeugen, die EU dauerhaft von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium zu befreien. Auch wenn sich die Bundesregierung vorab pessimistisch gibt. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow sagte im Sender CNBC, ein Deal sei noch möglich. Es sei sehr wichtig, dass die Freunde zu Zugeständnissen bereit seien: Bei Handelspraktiken, Zöllen und Steuern. Und dass zum Beispiel Autos gleichbehandelt würden. Man wolle Zugeständnisse sehen, so Kudlow.

Die Trump-Regierung stört, dass auf europäische Autos nur zweieinhalb Prozent Zoll fällig werden, wenn sie in die USA verkauft werden. Umgekehrt gilt für US-Autos in der EU ein Zoll von zehn Prozent - viermal so viel. Eigentlich sollte das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP alle Zölle beseitigen. Doch Trump will keine multilateralen Handelsverträge mit der EU, sondern nur bilaterale mit einzelnen Nationen.

Merkel besuchte Trump bereits im März 2017

Trumps Musterknabe heißt Macron

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron machte es Merkel nicht leichter, als er beteuerte, dass zwischen Frankreich und den USA die Handelsbilanz ausgeglichen sei. Macron ist für Trump Europas Musterknabe und die erste Telefonnummer, die er in Europa anruft. Wenn es dem Franzosen nicht gelang, Trump von einem Verbleib im Iran-Atomdeal zu überzeugen, wie soll dies dann der Kanzlerin gelingen?

Noch sei aber nichts entschieden, betonte US-Verteidigungsminister James Mattis. Die Diskussion im Nationalen Sicherheitsrat laufe noch. Man arbeite mit den europäischen Verbündeten zusammen, so Mattis. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Frankreichs Präsident Macron war zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington.

Mit Rüstungskauf wär's leichter

Merkel hätte es leichter bei Trump, wenn sie - wie andere Regierungschefs auch - den Besuch im Weißen Haus mit einem umfangreichen Rüstungskauf verbinden würde. Trump sieht sich als "Chefverkäufer" amerikanischer Rüstungsprodukte. Mit einem Großauftrag könnte Merkel zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Mehr für Verteidigung ausgeben und für eine ausgeglichenere Handelsbilanz mit den USA sorgen.

Merkels schwieriges Kurzprogramm bei Trump

Martin Ganslmeier, ARD Washington

