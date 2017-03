Bundeskanzlerin Merkel hat ihr erstes Gespräch mit US-Präsident Trump als offenen Austausch gelobt. In einer Pressekonferenz hoben beide gemeinsame Interessen und Werte hervor. Sie kündigten eine enge Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik an.

Nach ihrem ersten gemeinsamen Gespräch im Weißen Haus haben US-Präsident Trump und Kanzlerin Angela Merkel die gemeinsamen Interessen und Werte beider Länder hervorgehoben. Es sei ein sehr guter, offener Austausch gewesen, erklärte Merkel bei einer Pressekonferenz. Es habe sich gezeigt, dass es besser sei, miteinander statt übereinander zu reden.

Die Kanzlerin dankte Trump für sein Bekenntnis zur NATO. Der US-Präsident zeigte sich erfreut über Merkels Zusage, dass die Bundesrepublik die Verteidigungsaussagen bis 2024 auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht. Auch dankte er für das Engagement Deutschlands in Afghanistan. Der islamistische Terrorismus müsse gemeinsam bekämpft werden und im Konflikt um die Ukraine werde man gemeinsam nach Lösungen suchen.

Merkel zeigte sich erfreut, dass sich Trump zum Friedensprozess für die Ukraine bekannte. Es gehe darum, die Souveränität der Ukraine zu sichern, aber auch das Verhältnis zu Russland zu verbessern. Merkel wies zudem darauf hin, dass Sicherheits- und Verteidigungspolitik viele Facetten habe, darunter falle auch die Entwicklungspolitik.

Trump lobt deutsches Ausbildungssystem

Trump erklärte, er sei für freien, aber auch fairen Handel. Aber die USA seien in den vergangenen Jahren unfair behandelt worden. Ein Beispiel dafür sei das Handelsabkommen NAFTA. Das müsse geändert werden. Trump betonte, er sei gegen eine Isolation seines Landes, Medienberichte darüber seien "Fake News". Merkel stimmte zu, dass die Globalisierung fair gestaltet werden solle. Bewegungsfreiheit sei wichtig, aber auch die Sicherheit der Grenzen.

Nach einem Vier-Augen-Gespräch zwischen Merkel und Trump gab es eine weitere Gesprächsrunde, an der auch die Vorstandsvorsitzenden der deutschen Unternehmen Siemens, Schaeffler und BMW, Joe Kaeser, Klaus Rosenfeld und Harald Krüger, sowie deutsche und US-amerikanische Auszubildende teilnahmen. Auch Trumps Tochter Ivanka war anwesend.

Dabei ging es um das duale Ausbildungssystem in Deutschland, das Trump lobte. Eine berufliche Ausbildung sei eine gute Alternative zu einem Studium am College, sagte Trump, "Es gibt Leute, die sind nicht besonders gute Studenten, aber sie können mit geschlossenen Augen einen Motor auseinandernehmen." Deutschland habe das System der beruflichen Bildung sehr gut umgesetzt.

Bei einem gemeinsamen Abendessen beraten Merkel und Trump über das Thema Wirtschaftspolitik. Danach fliegt die Kanzlerin zurück nach Deutschland.