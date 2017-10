Das Verhältnis von US-Präsident Trump und der Presse ist angespannt - nun sorgt ein NBC-Bericht über eine angebliche Forderung Trumps nach einer Aufstockung des Nukleararsenals für eine weitere Eskalation. In einem Tweet drohte er indirekt mit dem Entzug von Sendelizenzen.

US-Präsident Donald Trump hat seine Medienschelte verschärft und indirekt mit einem Entzug von Lizenzen gedroht. Die "Falschnachrichten", die von NBC und anderen Netzwerken verbreitet würden, seien "schlecht für das Land", schrieb Trump auf Twitter: "An welchem Punkt ist es angebracht, ihre Lizenz in Frage zu stellen?". Der Präsident reagierte damit auf die Darstellung des US-Senders NBC, wonach er eine massive Aufstockung des US-Atomwaffenarsenals gefordert habe.

"Enorm unehrlich"

In einer Konferenz mit seinen Sicherheitsberatern im Juli habe Trump gesagt, er wolle dieselbe Zahl Atomwaffen haben wie in den 1960er-Jahren, berichtete der Sender unter Berufung auf drei Teilnehmer des Treffens. Trump dementierte dies nun vehement. Er wolle eine Modernisierung, eine Vergrößerung des Arsenals sei "total unnötig", so Trump.

Einige Stunden später machte Trump bei einem Treffen mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau im Weißen Haus seinem Unmut über einen Teil der US-Medien nochmals Luft, ohne allerdings seine Idee eines Entzugs von Lizenzen erneut aufzugreifen. Die Presse sei "enorm unehrlich", sagte Trump. Es sei "offen gesagt, widerlich", dass die Presse "in der Lage sei zu schreiben, was auch immer sie will".

Unterstützung bekam Trump von seinem Verteidigungsminister James Mattis, der den Bericht ebenfalls dementierte. Es sei "absolut falsch", dass der Präsident für mehr US-Atomwaffen plädiert habe, erklärte der Pentagon-Chef. Diese Art von falscher Berichterstattung sei "verantwortungslos".

Lizenzentzug unwahrscheinlich

US-Präsident Trump hatte den Medien wiederholt die Verbreitung von Falschnachrichten vorgeworfen. Für die US-Regierung wäre es aber äußerst schwierig, einem Sender die Lizenz zu entziehen. Diese werden in den USA nicht an die Gesellschaften ("networks") als Ganzes vergeben, sondern gestaffelt für acht Jahre an deren einzelne Sender ("stations"). So verfügt Comcast über elf einzelne Sender von New York bis San Francisco. Kabelsender wie CNN oder MSNBC benötigen solche Lizenzen nicht.