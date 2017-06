Weltweit stößt die Entscheidung Trumps auf scharfe Kritik. Deutschland, Frankreich und Italien schlossen in einem gemeinsamen Statement Neuverhandlungen über das Klimaabkommen aus. UN-Generalsekretär Guterres bezeichnete den Schritt als "große Enttäuschung".

Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutz-Abkommen ist in Europa auf massive Ablehnung gestoßen. Die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und Italiens erteilten Trumps Forderung nach einer Neuverhandlung des Abkommens in einer gemeinsamen Erklärung eine umgehende Absage: "Wir betrachten die im Dezember 2015 in Paris erzeugte Dynamik als unumkehrbar und sind der festen Überzeugung, dass das Übereinkommen von Paris nicht neu verhandelt werden kann, da es ein lebenswichtiges Instrument für unseren Planeten, unsere Gesellschaften und unsere Volkswirtschaften darstellt."

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte ihr Bedauern über Trumps Schritt und rief zu weiteren Anstrengungen für den Klimaschutz auf. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron rief die übrigen Länder auf, dem Abkommen treu zu bleiben. Trump habe einen "Fehler für die Zukunft unseres Planeten" begangen, sagte Macron. "Beim Klima gibt es keinen Plan B, weil es keinen Planeten B gibt. Heute Abend haben die Vereinigten Staaten der Welt den Rücken zugekehrt."

Reaktionen zum US-Rückzug aus dem Klimaabkommen

EU und UN bedauern Entscheidung

Die EU-Kommission kündigte an, eine Führungsrolle beim weltweiten Klimaschutz ausüben zu wollen: "Die Welt kann auf Europa zählen." Sie bedaure Trumps Entscheidung "zutiefst", erklärte die Kommission.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres bezeichnete die Abkehr der USA als "große Enttäuschung". Es sei "wichtig, dass die USA eine weltweite Führungsmacht in Umweltfragen bleiben".

Schulz droht USA

Die von der SPD gestellten Minister der Bundesregierung veröffentlichten am Abend eine eigene, scharf formulierte Stellungnahme: "Die Vereinigten Staaten schaden sich selbst, uns Europäern und allen anderen Völkern der Welt", hieß es darin. Kanzlerkandidat Martin Schulz drohte den USA mit Konsequenzen. US-Unternehmen sollten nur Marktzugang etwa in Deutschland und Europa bekommen, wenn sie sich an die hier geltenden Regelungen hielten, verlangte er. Alles andere würde einen nicht zu tolerierenden Wettbewerbsvorteil für US-Unternehmen bedeuten.