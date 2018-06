Die Hauptakteure des historischen Gipfels sind eingetroffen: Nach Nordkoreas Machthaber Kim landete auch US-Präsident Trump in Singapur. Heute folgen letzte Vorbereitungen für das Treffen.

Von Lena Bodewein, ARD-Studio Singapur

Erst kam der Stau, dann Kim Jong Uns Essen, dann der Diktator selbst und als letzter Trump. Schon am Morgen wurden die Straßen rund um die Hotels, in denen die Staatsoberhäupter wohnen, abgesperrt, die Sicherheitsvorkehrungen im Stadtstaat sind noch strenger als sonst: "Die Polizei, die Streitkräfte und alle Sicherheitskräfte sind im Einsatz, wir haben in der Vorbereitung eng mit den Sicherheitsteams der USA und Nordkoreas zusammengearbeitet", sagt ein Sicherheitsbeamter.

Kim Jong Un hat bereits Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong getroffen.

Frachtflugzeug mit Lebensmitteln

Kim hat ein Frachtflugzeug mit Lebensmitteln und anderen Utensilien vorausgeschickt, denn er fürchtet um sein Leben, wenn er sich nicht genügend vor Gift- und anderen Anschlägen schützt. Am Nachmittag traf er selbst ein, in einer Maschine der Air China, anders als vorhergesagt nicht in seiner eigenen Ilyuschin.

Als eine Limousine ihn zum St. Regis Hotel in Singapurs Innenstadt brachte, wurde sie von Kims schon berühmten laufenden Leibwächtern flankiert - die Hünen begleiten den Wagen des Diktators im Eiltempo. Später am Tag traf Kim Jong Un Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong, begleitet von Blitzlichtgewitter.

Von Kanada nach Singapur

Am Abend schließlich landete die Air Force One in Singapur. Donald Trump traf frisch aus Kanada ein, wo er gerade noch beim G7-Gipfel einen riesigen Scherbenhaufen hinterlassen hatte. Vom Singapurer Gipfel hingegen erwartet der US-Präsident viel: Er nennt ihn eine einmalige Gelegenheit zum Frieden, aber auch den Beginn eines Prozesses.

Trump wurde am Flughafen von Außenminister Vivian Balakrishnan begrüßt.

Die Singapurer und nicht nur sie, warten gespannt: "Wir hoffen auf Frieden durch diesen Gipfel, zunächst zwischen den beiden Ländern, und dann für die ganzen Welt", sagt ein Anwohner.

Heute wird auch Donald Trump den Singapurer Premierminister treffen. Die eigentliche Gipfelbegegnung zwischen Kim und Trump beginnt Dienstagmorgen um neun Uhr Ortszeit.

Lena Bodewein, ARD Singapur

