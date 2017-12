Die USA erkennen Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels an. Auch die US-Botschaft werde nach Jerusalem verlegt, sagte Präsident Trump. Eine Zwei-Staaten-Lösung werde er unterstützen. Von einem "historischen Tag" sprach Israels Regierungschef Netanyahu.

Trotz internationaler Warnungen hat US-Präsident Donald Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. "Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass es Zeit ist, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen", sagte der Republikaner in einer Rede im Weißen Haus. Er bezeichnete dies als einen "lange überfälligen Schritt", um den Friedensprozess im Nahen Osten voranzubringen.

Donald Trump unterschreibt den Erlass.

Trump wies das Außenministerium an, mit den Vorbereitungen zur Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu beginnen. "Dieser Prozess beginnt sofort", sagte Trump. Eine Zwei-Staaten-Lösung zur Beendigung des Nahost-Konfliktes werde er unterstützen, wenn sie von beiden Konfliktparteien gewünscht wird.

Beifall aus Israel, Kritik aus aller Welt

Die israelische Regierung begrüßte Trumps Entscheidung. Dies sei ein "historischer Tag", sagte Regierungschef Benjamin Netanyahu. Er rief andere Staaten auf, dem Vorbild der USA zu folgen und ebenfalls ihre Botschaften nach Jerusalem zu verlegen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nannte die Entscheidung Trumps bedauerlich. Sein Land unterstütze sie nicht. Das türkische Außenministerium sprach von einer "verantwortungslosen" Entscheidung der USA. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor bereits den USA offen gedroht: "Herr Trump, Jerusalem ist die rote Linie der Muslime", sagte er.

Jerusalem wird auch von den Palästinensern als Hauptstadt eines möglichen künftigen Staates beansprucht. Der Ostteil der Stadt ist arabisch geprägt und wird vorwiegend von Arabern bewohnt. Die bereits zuvor von hochrangigen Regierungsvertretern angekündigte Entscheidung des Weißen Hauses hatte mit Ausnahme von Israel in vielen Ländern der Welt teils scharfen Protest hervorgerufen. Im Gazastreifen kam es bereits zu Demonstrationen, aufgebrachte Palästinenser verbrannten US-Fahnen und Plakate mit dem Konterfei von Trump. Mehrere palästinensische Gruppierungen riefen aus Empörung über die US-Entscheidung an zu drei "Tagen des Zorns" auf, die Hamas forderte einen erneuten Aufstand.

Proteste und Empörung

Auch die arabischen Nachbarn Israels reagierten empört, etwa der Iran. Die muslimische Welt müsse gemeinsam "gegen diese große Verschwörung zu stehen", sagte Präsident Hassan Rohani. Die Arabische Liga plant eine Dringlichkeitssitzung am Samstag.

Auch der Papst äußerte sich kritisch. Alle Parteien müssten den "Status Quo" der Stadt respektieren, "wie es die entsprechenden Resolutionen der UN vorsehen". Er verlangte "Klugheit und Besonnenheit", um neue Spannungen zu vermeiden. "Ich kann meine tiefe Sorge über die Situation, die sich in den letzten Tagen entwickelt hat, nicht verschweigen", so Franziskus. Die Bundesregierung warnte vor möglichen Ausschreitungen in Jerusalem, dem Westjordanland und dem Gazastreifen. Ein Sprecher des Kreml in Moskau äußerte sich ebenfalls besorgt.