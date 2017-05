Trump in Israel Friedensbotschaften und Kritik

Als erster amtierender US-Präsident hat Trump die Klagemauer in der Jerusalemer Altstadt besucht. Damit will er größtmögliche Nähe zu Israel zeigen - auch mit seiner erneuten Kritik am Iran. Eine Reaktion von dort folgte prompt.

Zu Beginn seines Israel-Besuchs hat sich US-Präsident Donald Trump als Friedensbotschafter präsentiert. Es bestehe die "seltene Gelegenheit, Sicherheit, Stabilität und Frieden" in die Region zu bringen, sagte er nach seiner Landung am Flughafen Ben Gurion nahe Tel Aviv mit Blick auf den Nahost-Friedensprozess. Trump hatte zuvor die Ansicht geäußert, mit seiner Hilfe könne eine Beilegung des Nahost-Konflikts gelingen.

Trump setzt Nahost-Reise in Israel fort

tagesschau 15:00 Uhr, 22.05.2017, Mike Lingenfelser, ARD Tel Aviv







Nach seiner Landung rief Trump die Konfliktparteien zu neuen Anstrengungen bei der Suche nach Frieden auf. "Aber das können wir nur erreichen, indem wir gemeinsam daran arbeiten. Es gibt keine andere Lösung." Zugleich beschwor Trump das "unzertrennbare Band" zwischen den USA und Israel.

Erster US-Präsident an der Klagemauer

Anschließend besuchte er als erster amtierender US-Präsident die Klagemauer in Jerusalem. Er erschien dort allein, ohne Begleitung führender israelischer Vertreter. Er legte seine Hand an die Mauer, die eine der heiligsten Stätten des Judentums ist. Anschließend verharrte er einen Moment und hinterließ dann einen Zettel in einem Zwischenraum zwischen den Steinen.

Im weiteren Verlauf der Reise sind auch Gespräche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geplant. Dann will Trump nach Bethlehem im Westjordanland weiterreisen und dort Gespräche mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas führen. Zudem sind ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem und eine Rede Trumps im Israel-Museum vorgesehen.

Harte Worte an den Iran

Dem Iran indes warf er bei seiner Visite die Unterstützung von "Terroristen" vor. In einer Stellungnahme im Beisein von Israels Präsident Reuven Rivlin forderte Trump den Iran auf, "mit der Finanzierung, der Ausbildung und der Ausrüstung von Terroristen und Milizen" umgehend aufzuhören. Die USA und Israel sprächen zudem mit einer Stimme, wenn sie forderten, "dass der Iran niemals die Atomwaffe besitzen darf", sagte er.

Der Iran reagierte zurückhaltend auf Trumps Angriffe. Die Islamische Republik sei sich noch nicht sicher, was die Trump-Regierung überhaupt bezwecke, sagte der gerade wiedergewählte Präsident Hassan Rouhani. Die Beziehung zu Washington sei wie eine "kurvenreiche Straße". Er verteidigte zudem das iranische Raketenprogramm, das Trump scharf kritisiert hatte. Sein Land werde sich bei seinen Raketentests nicht nach dem Willen der USA richten.