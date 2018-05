Trump-Regierung Guantanamo-Häftling verlässt Lager

Erstmals in der Amtszeit von US-Präsident Trump hat ein Insasse das US-Gefangenenlager auf Kuba verlassen. Der Häftling wurde nach Saudi-Arabien verlegt. Dort bleibt er weiter in Haft.

Ein Gefangener im US-Lager für Terrorverdächtige in Guantanamo ist zur Verbüßung des Rests einer 13-jährigen Haftstrafe in sein Heimatland Saudi-Arabien geschickt worden. Das teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Ahmed al-Darbi ist der erste Gefangene, der in der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump den US-Stützpunkt auf Kuba verlässt.

Al-Darbi hatte sich am 20. April 2014 schuldig bekannt, für das Terrornetzwerk Al-Kaida Anschläge vorbereitet zu haben. Er erklärte sich bereit, gegen zwei weitere Insassen des Lagers auszusagen. Im Gegenzug sollte er nach vier Jahren nach Saudi-Arabien verlegt werden können.

Im Lager Guantánamo sind noch 40 Gefangene inhaftiert.

Lager soll offen bleiben

Damit befinden sich noch 40 Insassen in dem Lager in einem US-Marinestützpunkt auf Kuba. Es war nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 unter dem republikanischen Präsidenten George W. Bush errichtet worden, um mutmaßliche islamistische Terroristen ohne Prozess festzuhalten.

Trumps Vorgänger Barack Obama wollte es schließen, scheiterte aber. Trump machte im Januar in einem Erlass klar, dass er an dem Lager festhalten will.