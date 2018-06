G8 statt G7? Trump will Russland wieder am Tisch

Diese Forderung kam doch überraschend: US-Präsident Trump will, dass Russland wieder in den Kreis der führenden Industrienationen zurückkehrt - und wird dabei immerhin von einem G7-Partner unterstützt.

Kurz vor seinem Abflug zum G7-Gipfel in Kanada hat US-Präsident Trump gefordert, Russland wieder in die Runde der führenden Industrienationen aufzunehmen. Die Aufgabe sei es, die Welt zu organisieren, und dazu werde Russland gebraucht. "Ich war Russlands schlimmster Albtraum, aber Russland sollte in diesem Treffen dabei sein", sagte der US-Präsident.

Zustimmung erhielt Trump prompt vom neuen italienischen Ministerpräsidenten, Guiseppe Conte. "Ich bin da einer Meinung mit dem US-Präsidenten", twitterte Conte im kanadischen la Malbaie. Eine Rückkehr Russlands sei im Interesse aller.

Italiens neue Regierung Russland-freundlicher

Die neue italienische Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega hatte schon signalisiert, einen Russland-freundlicheren Kurs einschlagen zu wollen als ihre Vorgänger und ein Ende der Sanktionen gegen Moskau gefordert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas hatten sich vor dem Gipfel erneut dagegen ausgesprochen, Russland wieder in den Kreis der G7 aufzunehmen.

Wegen der Annexion der ukrainischen Krim war Russland 2014 aus der G8 ausgeschlossen worden. Weil der Status der Krim unverändert ist, war eine Rückkehr Russlands in der G7 bisher kein Thema.

Russland setzt auf andere Formate

Russland selbst hatte zuletzt kein Interesse an einer Rückkehr in die G7 gezeigt. Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte vor einigen Tagen betont, die Bedeutung der Siebenergruppe großer Industriemächte sinke für Russland. Präsident Wladimir Putin setze stattdessen auf das größere G20-Format, in dem zum Beispiel auch China und Indien vertreten sind.

Bis Sonntag treffen sich die G7, Deutschland, USA, Frankreich, Japan, Kanada, Großbritannien und Italien im kanadischen Quebec.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 08. Juni 2018 um 15:00 Uhr.