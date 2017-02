Im Streit um das von Trump verhängte Einreiseverbot ist kein schnelles Ende in Sicht: Regierungsanwälte legten dem Berufungsgericht fristgerecht weitere Argumente vor. Heute soll es eine Anhörung geben. Immer mehr US-Firmen stellen sich derweil gegen den US-Präsidenten.

Anwälte der US-Regierung haben das von US-Präsident Donald Trump veranlasste Einreiseverbot vor dem Berufgungsgericht in San Franciso verteidigt. Fristgerecht legten sie weitere Unterlagen vor. Sie argumentierten, das Dekret sei eine "rechtmäßige Ausübung" präsidialer Autorität. Zugleich bezeichnete das Justizministerium in seiner Stellungnahme die landesweite Aufhebung des Einreiseverbots durch einen Bundesrichter als "verfehlt". Das Einreiseverbot müsse wieder in Kraft gesetzt werden.

Die Gegenseite hat bereits geliefert: Die klagenden Bundesstaaten Washington und Minnesota warnen vor "Chaos" und dauerhaftem Schaden für Unternehmen, sollte das ausgesetzte Einreiseverbot wieder in Kraft treten. Flankiert werden sie von Generalstaatsanwälten aus 15 weiteren US-Bundesstaaten und Washington D.C. Diese reichten ein 23 Seiten langes Schreiben ein, in dem es heißt, die von Trump veranlasste Exekutivanordnung schwäche die Wirtschaft der Staaten und störe das Bildungs- und Gesundheitssystem.

Juristischer Streit über Donald Trumps Einreiseverbot

nachtmagazin 00:15 Uhr, 07.02.2017, Stefan Niemann, ARD Washington







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-257571~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Anhörung am Nachmittag

Mit dem vom Trump am 27. Januar verhängten Verbot sollten Flüchtlinge sowie Staatsbürger aus sieben islamisch geprägten Ländern an der Einreise in die Vereinigten Staaten gehindert werden, auch wenn sie für die USA gültige Visa hatten. Ein Bundesrichter in Seattle hatte die Anordnung vorläufig außer Kraft gesetzt. Das Berufungsgericht in San Francisco lehnte danach einen von der Trump-Regierung eingereichten Eilantrag auf sofortige Aufhebung der Blockade ab, bis es die ausführlicheren Argumente von beiden Seiten gehört hat. Für den Nachmittag (Ortszeit) ist nun eine mündliche Anhörung geplant. Beide Seiten sollen jeweils 30 Minuten Zeit bekommen, um ihre Argumente telefonisch vorzutragen.

Weitere US-Firmen gegen Trumps Dekret

Auch die Koalition von US-Unternehmen gegen das Einreiseverbot wächst weiter. Rund 100 von ihnen - darunter Tech-Schwergewichte wie Apple, Google, Facebook und Microsoft - hatten sich ebenfalls in einem Protestbrief an das Berufungsgericht gewandt und die Verbote als widerrechtlich bezeichnet. Rund 30 weitere Firmen schlossen sich seitdem an. Darunter sind bekannte Namen wie der Computer-Konzern HP sowie der Elektroauto-Bauer Tesla und die Raumfahrt-Firma SpaceX. Mit Tesla-Gründer Elon Musk wendet sich damit ein weiteres Mitglied aus dem Beraterteam ab, das Trump Ende des Jahres gegründet hatte.

Schreiben von John Kerry und Madeleine Albright

Einen weiteren Schriftsatz reichten die früheren Außenminister John Kerry und Madeleine Albright ein, dem sich auch führende Demokraten und Top-Diplomaten anschlossen. Trumps Dekret untergrabe die nationale Sicherheit, sei "schlecht durchdacht" und nütze eher der Terrororganisation "Islamischer Staat". Bürgerrechtsorganisationen sehen zudem eine Diskriminierung muslimischer Einwanderer.

Wie schnell das Berufungsgericht in der Sache entscheiden wird, ist nicht klar. Und selbst dann dürfte die Auseinandersetzung noch nicht vorbei sein: Die Verliererseite hätte die Möglichkeit, vor den Supreme Court zu ziehen.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 06. Februar 2017 um 17:42 Uhr