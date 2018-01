Streit um "Dreamer" Trumps Quidproquo-Plan

US-Präsident Trump macht ernst mit dem Umdenken in Sachen "Dreamer". Er will mit einem neuen Plan den Einwanderern die Chance auf die US-Staatsbürgerschaft bieten. Doch sein Einlenken hat einen Preis.

Monatelang hatten US-Republikaner und Demokraten um das Schicksal der "Dreamer" - zumeist junge Migranten, die als Kinder illegal in die USA gekommen waren - gestritten. Nun wolle US-Präsident Donald Trump dem Kongress in der kommenden Woche einen Vorschlag vorlegen, der den Einwanderern die Chance auf eine Staatsbürgerschaft bieten soll, teilte das Weiße Haus mit.

Trumps Plan bezieht sich demnach auf bis zu 1,8 Millionen illegale Einwanderer. Doch sie sollen nicht sofort die Staatsbürgerschaft erhalten. Das Weiße Haus sprach von zehn bis zwölf Jahren, dann erst solle diese Möglichkeit greifen.

Erst Nein, dann Vielleicht, jetzt Ja

Im September hatte Trump angekündigt, das DACA-Programm, welches sein Vorgänger Barack Obama ins Leben gerufen hatte, zu beenden. Es sollte im März auslaufen. Das Programm bietet fast 700.000 "Dreamern" die Möglichkeit, legal in den USA zu arbeiten oder zu studieren. Die Zahl 1,8 Millionen schließt auch diejenigen jungen Einwanderer ein, die sich nicht unter den Schutz des Programms begeben haben.

Erst am Donnerstag hatte er nochmals beteuert, die "Dreamer" müssten sich keine Sorgen machen - er sei überzeugt, dass ein Kompromiss für die Betroffenen des sogenannten DACA-Programms gefunden werden könne.

Kurswechsel nicht ohne Gegenleistungen

Doch für sein Umdenken in Sachen "Dreamer" will Trump im Gegenzug andere Zusagen vorantreiben, die er während seines Wahlkampfes 2016 gemacht hatte: allen voran die Grenzmauer zu Mexiko. Sein Entwurf, der dem Kongress vorgelegt werden soll, sieht die Einrichtung eines Fonds zur Finanzierung des Projekts vor - 25 Milliarden Dollar sollen in diesen Fonds fließen.

Außerdem will Trump den Familiennachzug von Einwanderern stärker eindämmen: Betroffene Migranten sollen künftig nur Ehepartner und minderjährige Kinder nachholen dürfen. Auch durch weitere Schritte will Trump die Einwanderung in die USA weiter begrenzen, etwa durch einen intensiveren Schutz an der Grenze zu Kanada und durch eine Begrenzung der Teilnehmer an der sogenannten Green-Card-Lotterie.

Protest von allen Seiten

Kurz, nachdem das Weiße Haus die Details von Trumps Plan öffentlich gemacht hatte, hagelte es auch schon Kritik. Demokraten und Aktivisten warfen der Regierung vor, der angebliche Kompromiss ziele nur darauf ab, die Grenzen der USA für Einwanderer dicht zu machen und illegale Migranten schnell abschieben zu können.

Die rechtskonservative Website Breitbart News, ehemals geführt von Trumps Ex-Chefstrategen Steve Bannon, betitelte den US-Präsidenten hingegen als "Amnesty Don", der "illegalen Fremden die Staatsbürgerschaft" antrage.