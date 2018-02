US-Präsident Trump hat die Veröffentlichung eines Memos der Demokraten zur Russland-Affäre vorerst untersagt. Als Grund nannte das Weiße Haus Sicherheitsbedenken. Die Demokraten kritisierten die Entscheidung.

In der Russlandaffäre hat US-Präsident Donald Trump die Veröffentlichung eines Memorandums der Demokraten blockiert. Das Schreiben war von den Demokraten im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses verfasst worden. Trump begründete seine Entscheidung mit Bedenken der nationalen Sicherheit und forderte eine Überarbeitung der Notizen.

Das Memo enthalte viele "besonders sensible Passagen", erklärte Don McGahn, Berater des Weißen Hauses, in einem Schreiben an den Ausschuss. Trump tendiere jedoch dazu, das Papier freizugeben, sollten die Änderungen vorgenommen werden.

Memo der Republikaner wurde freigegeben

In dem Memo geht es um eine Widerlegung eines Papiers der Republikaner. Vergangene Woche hatte Trump die Notizen der Republikaner aus dem Geheimdienstauschuss des Repräsentantenhauses freigegeben.

Das Papier, das Mitarbeiter des republikanischen Abgeordneten Devin Nunes erstellt hatten, sorgte für erheblichen Wirbel. Im Kern besagt es, dass das FBI fragwürdige Methoden angewandt habe, um einen ehemaligen Wahlkampfberater Trumps geheimdienstlich überwachen zu lassen. Kritiker warfen den Republikanern vor, mit der Veröffentlichung die Russland-Ermittlungen diskreditieren zu wollen, in denen Trump selbst eine Rolle spielt.

Demokrat Adam Schiff kritisierte die Entscheidung des Präsidenten.

Der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses hatte der Veröffentlichung zugestimmt - entscheidend dabei waren die Stimmen der Republikaner. Auch das Demokraten-Memo war in dem Gremium zur Veröffentlichung freigegeben worden.

Demokraten kritisieren die Entscheidung

Adam Schiff, der ranghöchste Demokrat im Geheimdienstausschuss, kritisierte Trump dafür, das Memo seiner Partei anders zu behandeln, als die Notizen der Republikaner. Er erklärte sich gleichwohl bereit, mit den Sicherheitsbehörden zusammenzuarbeiten, um mögliche Sicherheitsbedenken auszuräumen. Chuck Schumer, der demokratische Minderheitenführer im US-Senat, warf Trump vor, mit zweierlei Maß zu messen.

Trump hatte mit dem Beraterstab des Weißen Hauses, FBI-Direktor Christopher Wray und Mitarbeitern des Justizministeriums über die Veröffentlichung des Memos beraten, erklärte ein Regierungssprecher. Trump hatte bis Samstag Zeit, eine Entscheidung zu treffen.

Trump hatte zufrieden auf die Veröffentlichung des republikanischen Memos reagiert. Dies würde ihn in den Ermittlungen zur Russland-Affäre von Sonderermittler Robert Mueller "rehabilitieren", sagte der Präsident. Die Demokraten hatten die Notizen hingegen als unvollständig und fehlleitend kritisiert. Auch das Justizministerium FBI hatte von einer Veröffentlichung abgeraten.

Torsten Teichmann, BR Washington

