Trump gegen Ex-Anwalt "Cohen hat Geschichten erfunden"

US-Präsident Trump hat seinen früheren Anwalt Cohen der Falschaussage vor Gericht bezichtigt. Zuvor hatte Cohen den Präsidenten unter Eid schwer belastet. Mit Cohens Aussage steigt der Druck auf Trump.

US-Präsident Trump hat seinem früheren Anwalt Michael Cohen indirekt vorgeworfen, einen Meineid geleistet zu haben. Auf Twitter schrieb Trump, dass Cohen "Geschichten erfunden habe", um mit der Staatsanwaltschaft eine strafmindernde Vereinbarung in seinem Verfahren um Finanzbetrug auszuhandeln.

Das Wort "Justiz" setzte der Präsident in dem Tweet, der sich auch an seinen schuldig gesprochenen ehemaligen Wahlkampfmanager Paul Manafort richtete, in Anführungszeichen.

Cohen hatte den Präsidenten am Vortag vor einem Gericht in New York unter Eid schwer belastet: Trump habe ihn im Wahlkampf 2016 zu illegalen Schweigegeldzahlungen an frühere Geliebte angestiftet. Diese unerlaubten Zahlungen sollten Schaden vom Wahlkampf eines Kandidaten abwenden, sagte Cohen.

Nach Urteilen gegen Cohen und Manafort: Gerät US-Präsident Trump in Bedrängnis?

Hat Cohen kompromittierende Informationen über Trump?

Cohen galt lange als Trumps loyaler Anwalt. Nun bekannte er sich in acht Punkten schuldig, darunter Steuerhinterziehung und Falschaussage gegenüber einer Bank.

Mit seinem Geständnis steigt der juristische Druck auf Trump. Cohens Anwalt Lanny Davis deutete im Interview mit CNN an, dass sein Mandant wichtige Informationen über den Präsidenten liefern könne: "Ich glaube, dass er Informationen über Mr. Trump hat, die für Ermittler von Interesse sein könnten. Ich weiß, dass er die Wahrheit über Trump sagen will."

Verena Bünten, ARD Washington, zum steigenden Druck auf Trump

Über dieses Thema berichtete am 22. August 2018 NDR Info um 10:08 Uhr und die tagesschau um 12:00 Uhr.