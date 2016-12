Einfluss aus Russland Trump hält CIA-Bericht für "lächerlich"

Hat Russland gezielt versucht, die US-Wahl zugunsten von Trump zu beeinflussen? Die CIA glaubt das, für den republikanischen Wahlsieger ist der Bericht des Geheimdienstes schlicht "lächerlich". Seine Parteikollegen sind da ganz anderer Meinung.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat einen geheimen CIA-Bericht zurückgewiesen, wonach Russland gezielt Wahlhilfe zu seinen Gunsten betrieben habe. Trump nennt das "lächerlich". Dahinter steckten die Demokraten, die eine Entschuldigung für "eine der größten Niederlagen in der Geschichte der Politik dieses Landes" suchten, sagte Trump in einem Interview des Senders Fox News. "Ich kann es nicht glauben", so Trump: "Jede Woche eine andere Entschuldigung." Seine republikanischen Parteikollegen, die Senatoren John McCain und Lindsey Graham, erklärten hingegen, die Berichte müssten jeden Amerikaner in Alarmstimmung versetzen.

Trump nennt Berichte über russische Wahlhilfe "lächerlich"

tagesschau 20:00 Uhr, 11.12.2016, Ulrich Adrian, ARD Washington







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-239305~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Mehrere Medien hatten am Samstag über eine Schlussfolgerung des Geheimdienstes CIA berichtet, nach der Hackerangriffe auf Systeme der Demokraten darauf abgezielt hätten, Trump zum Sieg über seine Rivalin Hillary Clinton zu verhelfen. Über diese geheime Einschätzung hätten CIA-Vertreter in der vergangenen Woche Senatoren in Washington unterrichtet, meldete die "Washington Post" unter Berufung auf informierte Kreise. Bisher sei eher davon ausgegangen worden, dass die Aktionen das Vertrauen in das US-Wahlsystem insgesamt untergraben sollten.

Nur Informationen über Demokraten veröffentlicht

Im Wahlkampf war unter anderem das E-Mail-Konto des demokratischen Parteivorstands gehackt worden. Tausende Korrespondenzen wurden der Enthüllungsplattform Wikileaks zugespielt. Die Cyberangreifer waren nach den Erkenntnissen mehrerer US-Geheimdienstbehörden der russischen Regierung nahe stehende Personen. Diese Personen seien Teil einer breiter angelegten russischen Operation gewesen, die dazu da war, die Wahl zu beeinflussen, sagten US-Regierungsbeamte in der "Washington Post".

Der "New York Times" zufolge beruht diese CIA-Einschätzung zum Teil darauf, dass zwar auch das Computersystem des republikanischen Parteivorstandes gehackt worden sei. Diese Informationen hätten die Russen aber für sich behalten, im Gegensatz zu denen über die Demokraten.

Spott für die CIA

Das Trump-Team hatte die CIA-Einschätzung bereits am Freitag zurückgewiesen und sich geradezu abfällig über die Spionagebehörde geäußert: "Dies sind dieselben Leute, die gesagt haben, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen besitzt", hieß es in einer schriftlichen Erklärung. Gemeint sind geheimdienstliche Erkenntnisse vor dem Irakkrieg, die sich als falsch herausstellten.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat inzwischen Geheimdienste und Sicherheitsbehörden angewiesen, einen umfassenden Bericht zu den Hackerangriffen vorzulegen.

Trump droht mit Ende der "Ein-China-Politik"

Trump drohte in demselben Fox-Interview zudem, mit der bisherigen Ein-China-Politik der USA zu brechen, sollte Peking bei seiner Handels-, Währungs- und Außenpolitik keine Zugeständnisse machen. Die USA hatten im Zuge ihrer Annäherung an die Volksrepublik China 1979 ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen und die Führung in Peking als alleinige Regierung Chinas anerkannt, was als Ein-China-Politik bezeichnet wird.

Mit diesen diplomatischen Traditionen hatte Trump bereits durch ein Telefonat mit Taiwans Staatschefin Tsai Ing-wen gebrochen und für erhebliche Irritationen in Peking gesorgt. Für die chinesische Staatsführung handelt es sich um eines der heikelsten Themen überhaupt. Sie betrachtet Taiwan bis heute als abtrünnige Provinz. Praktisch jeder offizielle Kontakt eines anderen Staates mit der taiwanischen Regierung trifft bei den kommunistischen Machthabern auf scharfe Kritik.

Trump hingegen verteidigte sein Telefongespräch: Die Entscheidung darüber, einen derartigen Anruf anzunehmen, liege nicht in Peking. Es war der erste derartige Kontakt zwischen einem gewählten oder einem amtierenden US-Präsidenten und einem taiwanischen Staatsoberhaupt seit fast 40 Jahren.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 11. Dezember 2016 um 18:00 Uhr