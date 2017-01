Auftakt zum Amtswechsel Feierlichkeiten und Proteste

Die Feierlichkeiten zur Amtseinführung des zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump haben begonnen. Doch der Personalplan seiner Regierung hat noch große Lücken. In Washington sammeln sich inzwischen immer mehr Demonstranten.

Von Jan Bösche, ARD-Studio Washington

Gedenken an die Gefallenen: Auf dem Soldaten-Friedhof in Arlington legten Donald Trump und sein Vize Mike Pence einen Kranz nieder. Es ist der offizielle Auftakt der Feiern zum Amtswechsel.

"Wir haben viele kluge Leute"

Donald Trump feierte schon vorher - mit Verbündeten, künftigen Ministern und Vertrauten der Republikaner traf sich Trump zum Mittagessen im Trump-Hotel. Dabei lobte er sein Kabinett ausdrücklich: "Wir haben viele kluge Leute mit dem höchsten IQ aller Kabinette, die es jemals gegeben hat."

Der Tag vor der Amtseinführung Trumps

Beim Essen waren auch viele Minister mit dabei, die sich in diesen Tagen Anhörungen im Kongress stellen müssen. Die demokratischen Senatoren befragen sie ausführlich und kritisch. Zu ihnen gehört auch der designierte Justizminister Jeff Sessions, der sich Rassismus vorhalten lassen musste. Aus Trumps Sicht ist das vergessen: "Am Anfang waren sie so hart, dann plötzlich sagten sie: Der Mann ist so klug. Ich weiß das, er ist großartig, er wird einer der Stars dieses Landes sein."

Verzögerungstaktik der Demokraten

Allerdings ist noch offen, wie viele Minister noch am ersten Amtstag mit der Arbeit beginnen können. Die Republikaner haben zwar genügend Stimmen im Senat, um gleich nach Trumps Amtseid mit den Bestätigungen zu beginnen. Die Demokraten versuchen aber, die Abstimmungen zu verzögern, besonders bei umstrittenen Kandidaten.

Trumps Sprecher Sean Spicer kritisierte das: "Es gibt keine Entschuldigung für die Verzögerungstaktik und die Parteilichkeit der Demokraten. Ich weiß, es gibt Anlässe dafür. Aber sie zeigen diesem Land und der Welt, dass sie eine Kontinuität in der Regierung in Frage stellen. Wir haben die nötigen Schritte unternommen. In jedem Ministerium gibt es jemanden, der bereit ist, loszulegen."

Obama-Offizielle bleiben im Amt

Kritiker sagen, auch unterhalb der Ministerebene klaffen im Personalplan der Trump-Regierung noch große Lücken. Trump bat darum mehrere Dutzend Offizielle der Obama-Regierung, im Amt zu bleiben - unter anderem den Direktor des Nationalen Zentrums gegen Terrorismus. Für politisch ernannte Beamte wie ihn endet die Amtszeit eigentlich in dem Moment, in dem die von Präsident Obama ausläuft.

Im Weißen Haus lehren sich darum die Büros. Die letzten Mitarbeiter von Präsident Obama machen Platz für ihre Nachfolger. Obama unterzeichnete noch eine Reihe von Begnadigungen und Haftverkürzungen, diesmal 330. Dabei ging es in erster Linie um Häftlinge, die wegen Drogendelikten in Haft saßen und aus Sicht der Obama-Regierung zu streng bestraft wurden. Dann telefonierte er noch, unter anderem mit Angela Merkel. Nach Angaben des Weißen Hauses war sie das letzte Regierungsoberhaupt, das Obama anrief. Er dankte ihr für die Freundschaft und Partnerschaft.

Demonstrationen gegen Trump

Seit Mittwoch gibt es in Washington bereits Proteste gegen Trump. Demonstranten riefen zum Beispiel: „Kein Trump, kein KKK, keine faschistische USA!“ Für die Amtseinführung werden weniger Besucher als vor vier Jahren bei Obama erwartet. Dafür sind zahlreiche Demonstrationen angemeldet - gegen Trump, aber auch für ihn. So kurvten bereits die ersten „Biker for Trump“ durch die Stadt.