Eine Hand, ein Schubser und ein erhobener Kopf - mehr braucht der US-Präsident nicht, um den Spott der sozialen Medien auf sich zu ziehen. Der Rempler bei seinem Besuch im NATO-Hauptquartier ist nicht das einzige Beispiel für Trumps impulsive Körpersprache.

Von Natascha Frumkina, tagesschau.de

Dass dem US-Präsidenten Donald Trump 140 Schriftzeichen bei Twitter für den Ausdruck seiner Impulsivität und oftmals unangemessener Direktheit reichen, konnte er bereits in mehr als einer seiner knapp 35.000 Nachrichten demonstrieren. Doch neben seinen sprachlichen sorgen auch seine körpersprachlichen Ausrutscher immer wieder für Spott.

Aktuellstes Beispiel: Im Brüsseler NATO-Hauptquartier bereiten sich die Staats- und Regierungschefs gerade auf ein Gruppenfoto vor, da stößt Trump den montenegrinischen Ministerpräsidenten Dusko Markovic mit der Hand am Oberkörper brüsk zur Seite, um sich in die erste Reihe zu drängeln. In herrischer Pose stellt er sich dann neben NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf.

Die Reaktion aus dem Netz ließ nicht lange auf sich warten: "Du winziger, winziger, winziger, kleiner Mann", twitterte etwa die britische Autorin J. K. Rowling. Und der Satiriker Jan Böhmermann schrieb: "Haha, was für ein debiler, schlecht erzogener Kacktyp."

Geht es hier tatsächlich um schlechte Erziehung? Viel mehr scheint es sich bei Trumps Körpersprache um eine Inszenierung von Männlichkeit zu handeln. Beispiele hierfür hat er allein bei seiner ersten Auslandsreise genug geliefert.

Muskelspiele in Saudi-Arabien und Israel

Saudi-Arabien - die erste Station von Trumps Reise: Während eines Staatsbanketts in Riad wird dem Ehrengast ein traditioneller Tanz zu saudischer Musik mit Trommeln und Gesang vorgeführt. Der 70-jährige US-Präsident schließt sich dem Reigen an und schunkelt lächelnd von einem Bein aufs andere. In der Hand hält er ein langes Schwert - dieser Tanz ist in dem arabischen Land ein traditionell männlicher. Zuvor hatte schon der 81-jährige saudische König Salman vorgemacht, wie es geht.

Israel: Es ist nur ein kurzer Moment an der Klagemauer, doch er lässt ebenfalls Raum für Interpretationen: Als erster US-Präsident nähert sich Trump dem jüdischen Heiligtum in der Altstadt Jerusalems. Mit einer Hand greift er nach der Mauer und drückt sich dann ein paar Mal von ihr weg. Push-Ups statt Ergriffenheit?

Die Retourkutschen

An anderer Stelle hatte Trump auch schon einmal mit Gesten empört, denen er sich verweigerte - dem Handschlag etwa, den er Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einigen Monaten verwehrte. Mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron sollte es jetzt in Brüssel anders laufen - es gab einen Handschlag, und was für einen.

Trump, der für seinen festen Händedruck bekannt ist, musste diesmal offenbar selbst kräftig gegenhalten. Beide Präsidenten hätten mit beachtlicher Intensität zugefasst, berichtete ein anwesender Journalist. "Ihre Knöchel wurden weiß, ihre Kiefer waren zusammengepresst." Offenbar zu viel für Trump - er war dieses Mal anscheinend der erste, der den Handschlag lösen wollte.

In Riad beteiligte sich der US-Präsident an einem traditionellen saudischen Schewrttanz.

Einstecken muss Trump ab und an aber auch bei seiner Frau Melania. Bei der Landung der Air Force One in Rom will Trump nach Melanias Hand greifen. Just in dem Moment zieht seine Frau ihre Hand zurück - um sich ein Haarsträhne aus dem Gesicht zu wischen.

Markovic beschwichtigt und dankt

Der von Trump angerempelte Ministerpräsident von Montenegro gibt sich nach dem Bodycheck übrigens locker: "Ich habe es nicht wirklich registriert. Ich sah nur die Reaktionen darauf in den sozialen Netzwerken. Es ist einfach eine harmlose Situation", sagte Markovic Journalisten.

Statt sich angegriffen zu fühlen, dankte Markovic Trump, dass dieser Montenegros NATO-Mitgliedschaft unterstütze. Im kommenden Monat soll das Land das 29. Mitglied des Bündnisses werden. In jedem Fall sei es "natürlich", dass der US-Präsident in der ersten Reihe stehe, sagte er.

