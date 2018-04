Minutenlang raste der Todesfahrer von Toronto. Zehn Menschen wurden vom Lieferwagenfahrer getötet - viele verletzt. Studenten beschreiben den mutmaßlichen Täter als harmlosen Einzelgänger.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Kanada geschockt, die Fahnen im Land auf halbmast. Nach der Amokfahrt von Toronto sprach Premier Justin Trudeau allen Opfern und Angehörigen sein Mitgefühl aus. Alle Kanadier sollten sich sicher fühlen, wenn sie unterwegs sind in unseren Städten und Gemeinden, so der fassungslose Premier. Man werde alles tun, um die Sicherheit zu gewährleisten. Für einige aber kommt diese Zusage zu spät. Zehn Tote, 15 Verletzte, mehrere Opfer schweben noch in akuter Lebensgefahr.

Einige der Toten sind bis zur Stunde nicht identifiziert, so der Polizeichef Mark Saunders, der jetzt zusammen mit den Ermittlern der Bundespolizei das Puzzle zusammentragen muss. Sein Appell an die zahlreichen Augenzeugen, die die 26-minütige Todesfahrt gestern in der belebten Einkaufsstraße Torontos miterleben mussten: Meldet Euch. "Wir haben viele Zeugen, aber wir brauchen noch mehr. Wir fangen gerade an. Alle sollen bitte die Hotline anrufen", so der Polizeichef.

Lieferwagen rast über Fußweg und tötet zehn Menschen

tagesschau 09:00 Uhr, 24.04.2018, Torsten Beermann, ARD New York







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-397335~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Alek M. - ein Einzelgänger

Der Name des Täters geisterte schnell durch die sozialen Netzwerke. Alek M., 25 Jahre alt, lebt in einem Vorort - in Richmond Hill. Er besucht das Seneca College. Kommilitonen beschreiben ihn als Einzelgänger. "Merkwürdig, aber harmlos", so eine Studentin.

Der Täter, der schließlich von einem Polizisten überwältigt wurde, hatte es offenbar darauf angelegt, bei der Festnahme erschossen zu werden. Er gab fälschlicherweise vor, eine Waffe in der Jackentasche zu haben, zeigte mit einem schwarzen Gegenstand auf den bewaffneten Polizisten, wurde aber am Ende ohne Schussenwaffeneinsatz überwältigt. Der 25-Jährige - für die Behörden ist er ein unbeschriebenes Blatt. "Wir haben nichts über ihn in den Akten", so der Polizeichef. Nun wird in alle Richtungen ermittelt.

Polizisten bei der Spurensuche am Tatort.

USA bieten Hilfe an

Das Wort Terroranschlag nimmt keiner der Ermittler vor Ort in den Mund. Kanadas Innenminister Ralph Goodale sagte, derzeit werde die Terrorwarnstufe im Land nach Rücksprache mit allen Ermittlern nicht erhöht. "Was passiert ist, ist grauenhaft", sagte Goodale. "Derzeit scheint die Tat nichts mit einer Bedrohung der nationalen Sicherheit zu tun zu haben."

Kanada steht unter Schock. Es bleibt die immer gleiche Frage: Warum? Am Nachmittag deutscher Zeit wird der mutmaßliche Täter einem Richter in Toronto vorgeführt. Der Tatort bleibt weiter großräumig abgesperrt. Die Polizei sichert Spuren. "Wir drehen jeden Stein um." Aus vielen Ländern erreichen Kanada Beileidsbekundungen und Solidarität. Der südliche Nachbar USA hat mittlerweile den kanadischen Behörden jede erdenkliche Hilfe bei der Aufklärungsarbeit angeboten.

Todesfahrt in Toronto: Was bisher bekannt ist - Am Montag Nachmittag (Ortszeit) überfährt ein weißer Lieferwagen mehrere Menschen im kanadischen Toronto.

- Der Anschlag ereignet sich im Bezirk North York - nördlich von der Innenstadt.

- Auf einer Strecke von 1,5 Kilometern werden Menschen überfahren, die auf dem Bürgersteig laufen.

- Zehn Menschen werden getötet, 15 weitere verletzt.

- Das Tatfahrzeug war ein Mietauto.

- Der mutmaßliche Täter ist der 25-jährige Alek M. Er wurde festgenommen.

- Laut Polizei handelte er mit Vorsatz.

- Sein Motiv ist noch unklar.

- Laut NBC und CTV könnte er geistig verwirrt sein.

Toronto am Tag nach dem Anschlag

Georg Schwarte, ARD New York

24.04.2018 11:41 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.