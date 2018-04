Eine Woche ist es her, dass ein Auto in Toronto mehr als 20 Menschen überrollte. Am Sonntag kamen Zehntausende in der kanadischen Stadt zusammen, um ihre Anteilnahme auszudrücken.

Von Georg Schwarte, ARD-Studio New York

Die indianischen Trommeln hallen über den Platz, nur wenige Meter von der Stelle, wo auf 2,1 Kilometern zehn Menschen starben und 14 verletzt wurden. Toronto trauert - rund 25.000 Menschen sind gekommen.

Zehn Kerzen brennen. "Die Angehörigen", sagt eine Pastorin, "sie können die Kerzen entzünden und wissen, sie sind nicht allein". Zehn Kerzen - eine für jedes Todesopfer: acht Frauen, zwei Männer, zwischen 22 und 94 Jahre alt. Fünf Opfer kämpfen immer noch um ihr Leben, zwölf Verletzte liegen insgesamt noch im Krankenhaus.

Verantwortlich ist ein 25-jähriger Mann, verwirrt, offenbar voller Hass auf alles Weibliche.

Spenden in Millionenhöhe

Auch der kanadische Premierminister Justin Trudeau und Torontos Bürgermeister John Tory werden Zeugen einer Stadt in Trauer, die als Herzkammer der Liberalität Kanadas gilt. Buddhisten und Hindus, Juden, Christen, Moslems - sie alle wollen ihre Anteilnahme ausdrücken.

1,8 Millionen Dollar haben die Kanadier bis heute gespendet für die Angehörigen und die Opfer. Die Einwohner von Toronto auf der Straße sind berührt, aber auch trotzig angesichts der Katastrophe. So wie Michael. Er wohnt gleich um die Ecke, erlebte die Todesfahrt auf der Yonge Street. "Normalerweise sind auf der Yonge Street nur Autos", sagt er. "Heute war waren da nur Menschen. Es gibt Hoffnung."

Motiv bleibt vage

Der Täter wurde wegen zehnfachen Mordes und 13-fachen Mordversuchs angeklagt. Das Motiv ist noch immer vage. Hass auf Frauen - eine mögliche Erklärung. In einer Woche steht er wieder vor dem Richter.

Toronto aber steht an diesem Abend zusammen. "In Kanada rennen wir nicht weg. Wir kommen, um zu helfen", sagt ein Rabbi unter dem Beifall der 25.000 Trauernden.