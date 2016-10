Parteitag der Tories Mehr als nur Brexit

Beim Parteitag der Konservativen hat die britische Premierministerin May ihr Programm für die Zukunft des Landes skizziert. Klares Ziel: Der Brexit soll nicht ihre gesamte Amtszeit dominieren. Außerdem kämpft May gegen ihr Technokraten-Image.

Von Stephanie Pieper, ARD-Studio London

Große Fragen hätten die Konservativen während des Parteitages in Birmingham beschäftigt, bilanzierte Theresa May zu Beginn ihres einstündigen Auftritts: Haben wir einen Plan für den Brexit? Haben wir das Stehvermögen, ihn durchzustehen? Und nicht zuletzt: Wird es Boris Johnson schaffen, vier volle Tage lang auf Parteilinie zu bleiben?

May schien den Tory-Delegierten - und den Briten - beweisen zu wollen, dass sie keine steife Regierungstechnokratin ist. Dass sie Witze machen kann, sogar auf Kosten ihres eigenen Außenministers, des Brexit-Vorkämpfers Johnson. Der EU-Austritt wird ihre Zeit in 10 Downing Street bestimmen. Doch am 23. Juni, so sieht es May, hätten die Menschen auch für Veränderung gestimmt. Und Veränderungen, versprach die konservative Partei- und Regierungschefin, werde sie liefern - vor allem in der Bildungs- und in der Wirtschaftpolitik.

Großer Andrang für Glückwünsche und Fotos: Premierministerin Theresa May und ihr Mann Philip John, der nach der Rede zu ihr auf die Bühne gekommen war.

May will den Staat stärken - nicht zum Wohle von wenigen Privilegierten, sondern zum Wohle aller. Und nach dem Brexit, avisierte May, werde Großbritannien wieder souverän und unabhängig sein. Doch zunächst stehen - spätestens ab April nächsten Jahres - die schwierigen Verhandlungen mit der EU an. Und dabei wolle sie als Premierministerin den britischen Firmen die größtmöglichen Freiheiten beim Zugang zum EU-Binnenmarkt sichern.

Zugang zum EU-Binnenmarkt: ja. Mitgliedschaft im Binnenmarkt: nein. Das scheint nun Mays Devise. Einige Beobachter sehen Großbritannien damit auf dem Weg zu einem "harten" Brexit. Eine Aussicht, die bereits seit Anfang der Woche am Devisenmarkt den Pfund-Kurs fallen lässt.

Theresa May zum Abschluss des Parteitags der Konservativen

tagesschau 16:00 Uhr, 05.10.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-220399~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Harte Zuwanderungskontrollen

Die Premierministerin machte in ihrer Rede erneut klar, dass sie künftig weniger EU-Ausländer auf der Insel willkommen heißen will. Das Land werde doch nicht aus der EU austreten, so May, nur, um sofort die Kontrolle über die Zuwanderung wieder abzugeben.

Immer wieder erntete die neue Frau im Top-Job Szenenapplaus, wenn sie versicherte: Es gebe keinen Exit vom Brexit. Die "Remainer", die EU-Anhänger bei den Konservativen, sind fast verstummt. Nicht jeder Generation, so May, werde die Chance gegeben, die Nation grundlegend umzugestalten. Großbritannien aber habe jetzt diese Chance. Und ganz nebenbei will die 60-Jährige ihre Partei fest in der politischen Mitte verankern.

Die Gunst der Stunde

May will die Gunst der Stunde nutzen: Labour als größte Oppositionspartei befindet sich unter Jeremy Corbyn auf einem radikal-linken Kurs und erlebt innerparteiliche Turbulenzen; ebenso wie die Anti-EU-Partei UKIP durch den überraschenden Rückzug der Nigel-Farage-Nachfolgerin Diane James nach nur 18 Tagen im Amt.

Theresa May weiß jedoch: Eine konservative Vision für Britannien nach dem Brexit allein reicht nicht.

Mehr als Brexit: Theresa May zum Abschluss des Tory-Parteitages

S. Pieper, ARD London

05.10.2016 16:03 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.