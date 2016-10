Auf mehr als das "Brexit means Brexit" von Premierministerin May konnten sich die britischen Konservativen bislang nicht einigen. Heute kommen sie zum Parteitag zusammen - ob man danach mehr weiß? Unwahrscheinlich.

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London

"Brexit heißt Brexit - und wir machen daraus einen Erfolg." Premierministerin Theresa May hat diese Formel in den vergangenen Wochen ständig wiederholt. Doch wie der Ausstieg der Briten aus der EU tatsächlich aussehen wird, darauf ist sie bisher die Antwort schuldig geblieben.

In Birmingham wird der Brexit das Thema Nummer Eins sein: Die Regierungschefin und Vorsitzende wird den Parteitag mit einer Rede dazu eröffnen, gleich danach werden Brexit-Minister David Davis und Außenminister Boris Johnson reden.

Die Hoffnungen allerdings, dass man danach mehr weiß, sind gering. Politikwissenschaftler Tony Travers von der London School of Economics warnt jedenfalls vor allzu großen Erwartungen: "Wir werden kaum neue Details zu hören bekommen. Ich fürchte, dass die Regierung selber noch nicht verstanden hat, wie der Austritt aus der EU tatsächlich aussehen könnte. Deshalb ist das Letzte, was die Premierministerin auf diesem Parteitag möchte, eine richtige Debatte über ein Thema, für das sie noch keine Antworten hat."

Viele Worte - wenig dahinter

"Brexit means Brexit", scheint derzeit auch das Einzige, worauf sich die Regierung einigen kann. Darüber hinaus setzt jeder Minister recht unterschiedliche Akzente. Die Premierministerin spricht von einer maßgeschneiderten Lösung für Großbritannien, was immer das heißt.

Außenminister Johnson meint, auch ohne Mitgliedschaft im europäischen Binnenmarkt werde man weiter Zugang zum Binnenmarkt haben - was auch nicht viel heißt. Denn jedes Land der Welt, einschließlich Nordkorea, hat Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Offen bleibt die Frage, zu welchen Konditionen die Briten ihre Waren und Dienstleistungen in Zukunft auf dem Kontinent verkaufen können, und umgekehrt.

Brexit - wenig durchdacht

Liam Fox, der Minister für internationalen Handel, scheint den Binnenmarkt ohnehin schon abgeschrieben zu haben. Er pries in der vergangenen Woche die Welthandelsorganisation WTO als Modell für die künftigen Beziehungen der Briten zu den anderen Volkswirtschaften an.

Fox sieht im Austritt aus der EU eine goldene Gelegenheit für britische Exporteure. Längst nicht alle - auch längst nicht alle Konservativen - teilen diese Sichtweise des Handelsministers.

Professor Travers beschreibt das Durcheinander in der Regierung: "Es gibt schwelende Spannungen zwischen Außenminister Johnson, Handelsminister Fox und Brexit-Minister Davis. Sie streiten sich oder lancieren ständig etwas an die Presse, das die Premierministerin dann wieder kassiert. Das zeigt, wie wenig durchdacht der ganze Brexit-Prozess war und immer noch ist."

Abwarten und Tee trinken

Vor dem Referendum war die Mehrheit der konservativen Parlamentarier und Minister, einschließlich der damaligen Innenministerin Theresa May, noch gegen den Austritt aus der EU. Doch davon wird in Birmingham nicht mehr viel zu spüren sein: Auf der Parteitagsbühne wird niemand mehr die Mitgliedschaft in der EU verteidigen.

Die konservative Regierung mitsamt der konservativen Partei segelt jetzt auf Kurs "raus aus der EU". Aber wie sie dahin kommen, und wie das Land dahinter aussieht, liegt weiter im Nebel. Premierministerin May hofft, dass die Sicht in den kommenden Monaten und Wochen klarer wird. Deshalb zögert sie auch noch, die offiziellen Austrittsverhandlungen mit der EU in Gang zu setzen. Das Kündigungsschreiben will sie aber noch vor der Bundestagswahl im nächsten Jahr überreichen.

Kurs Brexit - Parteitag der Konservativen in Birmingham

J.-P. Marquardt, ARD London

