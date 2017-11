Prozess in der Türkei Mesale Tolus Mann ist frei

Der Mann der in der Türkei inhaftierten deutschen Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu ist freigelassen worden. Suat Çorlu war genau wie seine Frau wegen Terrorunterstützung und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagt.

Der Ehemann der in der Türkei inhaftierten deutschen Journalistin Mesale Tolu ist aus der Haft entlassen worden. Suat Corlu habe das Gefängnis in Istanbul verlassen. Das bestätigte der Bruder von Meșale Tolu, Hüseyin Tolu, gegenüber dem SWR. Er war zuvor von einem Gericht in Istanbul freigesprochen worden. Es sei der erste Verhandlungstag Corlus gewesen, der ebenfalls als Journalist in der Türkei gearbeitet hatte.

Corlu sei wie seiner Frau "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" vorgeworfen worden. Er saß demnach seit Anfang April in Untersuchungshaft. Seine Freilassung könnte ein Hoffnungsschimmer für Mesale Tolu sein, hieß es.

Sie hatte in der Türkei für eine linksgerichtete Nachrichtenagentur gearbeitet und war Ende April festgenommen worden. Ihr werden "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" und "Terrorpropaganda" vorgeworfen. Vertreter der Bundesregierung können die Journalistin und Übersetzerin am 1. Dezember erneut im Gefängnis besuchen.

Freilassung mit Auflagen?

Der Sprecher des in Berlin ansässigen Solidaritätskreises "Freiheit für Mesale Tolu", Baki Selcuk, sagte der Deutschen Presse-Agentur allerdings, dass das Verfahren gegen Suat Corlu weiterlaufe. Dessen Anwälte würden sich jetzt erstmal die schriftliche Begründung des Gerichts anschauen müssen. Möglicherweise sei die Freilassung mit Auflagen verbunden.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Türkei