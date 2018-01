Seit dem vergangenen Jahr wurde er bereits zwei Mal in der Türkei inhaftiert - jetzt ist der Ehemann der deutschen Journalistin Mesale Tolu, Suat Corlu, wieder auf freiem Fuß. Das berichtet Tolus Familie.

Der Ehemann der deutschen Journalistin Mesale Tolu, Suat Corlu, ist wieder frei. Das bestätigten Tolus Vater sowie ihr Bruder. Nach Angaben von Tolus Vater wurde Corlu bereits in der vergangenen Woche auf freien Fuß gesetzt.

Corlu war im vergangenen April das erste Mal inhaftiert worden. Ihm wird - wie auch seiner Frau - Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Er ist aber in einem anderen Verfahren als seine Frau angeklagt. Am 29. November wurde Corlu bis zu einem Urteil in seinem Prozess aus der Untersuchungshaft entlassen. Acht Wochen später - Mitte Januar - wurde er wieder festgenommen.

Tolu-Prozess soll im April fortgesetzt werden

Die aus Ulm stammende Mesale Tolu saß wegen Verdachts auf Mitgliedschaft in einer Terrororganisation siebeneinhalb Monate in Istanbul in Untersuchungshaft. Kurz vor Weihnachten kam sie frei. Sie darf allerdings nicht aus der Türkei ausreisen. Der Prozess gegen sie wird im April fortgesetzt.

Noch immer in türkischer Untersuchungshaft sitzt der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel. Er hatte sich Mitte Februar vergangenen Jahres freiwillig der Polizei in Istanbul gestellt. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen. Seither sitzt der 44-Jährige in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, in mehreren Artikeln "Propaganda zugunsten einer terroristischen Vereinigung" verbreitet und zu "Hass und Feindschaft" zwischen Türken und Kurden aufgerufen zu haben.

Steudtner-Prozess wird fortgesetzt

Am morgigen Mittwoch wird in Istanbul zudem der Prozess gegen den Menschenrechtler Peter Steudtner fortgesetzt. Steudtner, der nicht anwesend sein wird, seinem schwedischen Kollegen Ali Gharavi und neun türkischen Menschenrechtlern wird Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation vorgeworfen. Darauf stehen bis zu 15 Jahre Haft. Die Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück. Steudtner und neun Angeklagte waren zum Prozessauftakt aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 30. Januar 2018 um 21:00 Uhr.