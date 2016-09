Der Internationale Strafgerichtshof spricht heute das Urteil über den Islamisten Al Mahdi, der an der Zerstörung von Welterbestätten im malischen Timbuktu beteiligt gewesen sein soll. Die Anklage hatte eine Haftstrafe von neun bis elf Jahren beantragt.

In Timbuktu gehen die Restaurierungsarbeiten voran, die kulturelle Seele heilt. Doch sicher ist die Stadt nicht.

Von Jens Borchers, ARD-Studio Nordwestafrika, aus Timbuktu

Timbuktus Moschee Sidi Yahia in der vergangenen Woche: Mit einer kleinen Feier wird ein restauriertes Tor an der Moschee wieder eröffnet. Vor vier Jahren hatten islamistische Milizen dieses Tor zertrümmert. Sie zerstörten die Mausoleen von Männern, die in ganz Mali als Weise verehrt werden.

Das Weltkulturerbe der Stadt der 333 Heiligen wird Schritt für Schritt wieder aufgebaut. Und fernab der Wüstenstadt wird das Urteil gegen einen der Männer gesprochen, die dieses Erbe 2012 mit Hämmern, Äxten und Gewehren zerstört hatten.

Hoffnung auf eine Signalwirkung

Ahmad al-Faqi al-Mahdi steht in Den Haag vor Gericht. (Archiv)

El Boukhary Ben Essayouti, Kulturbeauftragter in Timbuktu, hofft, dass dieses Urteil eine Botschaft sendet: "Der Prozess muss etwas nützen. Er muss nicht nur das Signal geben, dass man nicht einfach Menschen töten kann. Sondern er soll auch die Botschaft senden, dass man nicht eine Stätte des Weltkulturerbes zerstören kann."

Die Kämpfer der Terroristenmiliz Ansar Dine und ihre Verbündeten regieren nicht mehr in Timbuktu. Die Zeiten der Scharia-Gerichte, des Musikverbotes und der Verbannung der Frauen in ihre Häuser sind vorbei. Halle Ousmane, Bürgermeister von Timbuktu, beobachtet viele positive Veränderungen: "Zu den Veränderungen gehört, dass die Kinder wieder zur Schule gehen und die Wirtschaft wieder in Gang gekommen ist. Die Händler sind Gott sei Dank zurückgekommen. Es gibt wieder Waren, man bekommt alles in Timbuktu. Die Gesundheitszentren sind wieder offen, die Menschen können sich dort behandeln lassen."

Gerettet vor dem Zorn der Extremisten

Vier Jahre nach dem Ende des Schreckensregimes der Islamisten sind die Mausoleen der muslimischen Heiligen mit internationaler Hilfe wieder aufgebaut worden. Die Schlüssel dieser Grabstätten sind wieder bei den ausgewählten Familien der Stadt, die für die historischen Stätten traditionell verantwortlich sind.

Timbuktu galt als Stadt der Toleranz und der Weisheit. Zehntausende historische Schriften lagerten hier in einer Bibliothek. Die Dschihadisten hatten sie in Brand gesetzt, kurz bevor französische Soldaten Timbuktu befreiten. Aber ein Großteil der Manuskripte war zuvor aus der Stadt geschafft worden.

Viele Mausoleen und Moscheen in Timbuktu wurden von den Extremisten zerstört - wichtige Schriften konnten hingegen gerettet werden. (Archiv)

Dafür hatte Abdel Kader Haidara gesorgt, weil er ahnte, dass sich die Extremisten daran vergreifen würden. In Haidaras Augen sind diese Schriften wichtig für Timbuktu und ganz Mali: "Das sind interessante Themen in diesen Manuskripten. Sie sprechen davon, wie Konflikte gelöst werden können. Von Menschenrechten, von Politik, von Reisen. Da ist von Korruption und guter Regierungsführung die Rede."

Politik, Korruption, gute Regierungsführung und Konfliktlösung - all das sind Themen, die heute für Timbuktu immer noch eine wichtige Rolle spielen. Die alten Manuskripte werden jetzt digitalisiert. Sie werden, falls nötig, wiederhergestellt und restauriert.

Anschläge auf Soldaten

Aber die Lage in der Stadt und in der Region ist alles andere als sicher. Die Menschen in Timbuktu erleben nach wie vor Dschihadisten-Angriffe auf die Kaserne der UN-Friedenstruppe. Es gibt Anschläge auf Soldaten der malischen Armee. Und viele Menschen in Timbuktu wagen sich nicht aus der Stadt hinaus. In der Umgebung der Stadt sei das Risiko zu groß, überfallen zu werden.

Mit der Restaurierung der Mausoleen und der Rettung der alten Manuskripte ist die kulturelle Seele Timbuktus repariert worden. Die Unsicherheit im Alltag der Menschen ist aber immer noch da.