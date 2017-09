Die USA stehen laut Außenminister Tillerson jetzt in direktem Kontakt mit Nordkorea, um die Möglichkeit von Verhandlungen über dessen Atom- und Raketenprogramm auszuloten. Es gebe "Kommunikationskanäle nach Pjöngjang", so Tillerson in Peking.

Nach Wochen der verbalen Eskalation nähern sich die USA und Nordkorea offenbar wieder an. US-Außenminister Rex Tillerson sprach bei einem Besuch in Peking von direkten Kommunikationskanälen nach Pjöngjang. Man stehe in Kontakt, um die Möglichkeit von Verhandlungen über dessen Atom- und Raketenprogramm auszuloten. "Wir sind nicht im Dunkeln, im Blackout, wir haben zwei, drei Kanäle nach Pjöngjang offen."

US-Auߟenminister Tillerson ist zu Besuch in Peking - und spricht auch über Nordkorea.

Martialische Töne

Zuletzt hatten die USA und Nordkorea im Konflikt um das Atom- und Raketenprogramm des ostasiatischen Landes auf äußerst martialische Töne gesetzt. US-Präsident Donald Trump hatte Nordkorea sogar mit der "vollständigen Vernichtung" gedroht, falls das Land seine atomare Aufrüstung fortsetze. Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho wertete dies als Kriegserklärung. Angesichts der Eskalation hatten US-Partnerländer wie Deutschland einen Dialog angemahnt, um die Eskalation zu beenden.

Nordkorea hatte am 3. September seinen bislang stärksten Atomwaffentest vorgenommen. Zudem testet das isolierte Land regelmäßig Raketen und verletzt damit Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Nordkorea arbeitet erklärtermaßen an der Entwicklung einer Rakete, die einen Atomsprengkopf bis aufs Festland der USA tragen kann. Die USA wollen dies verhindern.

