Die USA bemühen sich, die angespannte Situation mit Nordkorea zu lösen. Nach den jüngsten Raketentests des Regimes in Pjöngjang setzt der amerikanische Außenminister Tillerson auf friedlichen Druck. Sein Land strebe keinen Regimewechsel an.

Die USA wollen nach Worten von Außenminister Rex Tillerson die nordkoreanische Regierung nicht stürzen. "Wir streben keinen Regimewechsel an", sagte Tillerson vor Reportern in Washington. Man wolle auch keinen Zusammenbruch der Regierung, eine beschleunigte Wiedervereinigung oder ein Vorwand für einen US-Militäreinsatz.

"Wir sind nicht Ihr Feind, aber Sie stellen eine nicht hinnehmbare Gefahr dar, und wir müssen reagieren." Tillerson äußerte zugleich die Hoffnung, dass irgendwann ein Dialog möglich sein könnte.

Raketen könnten US-Festland erreichen

Wegen des Raketen- und Atomprogrammes der Regierung in Pjöngjang sind die Beziehungen zu anderen Ländern in der Region und zu den USA bereits seit Jahren sehr gespannt. Nordkorea verfügt nach Einschätzung der US-Geheimdienste über die Fähigkeit, weite Teile des US-Festlandes mit Raketen angreifen zu können. Dies habe eine Auswertung des jüngsten Tests einer nordkoreanischen Interkontinentalrakete ergeben, sagten zuletzt zwei mit der Angelegenheit vertraute Geheimdienstler. Die am Freitag abgefeuerte Rakete habe eine größere Reichweite gehabt als diejenige, die am 4. Juli getestet wurde, sagten die Experten.

Experten: Nordkorea will abschrecken

Auch die erreichte Flughöhe und die Antriebskraft seien höher als bei vorherigen Raketentests. Allerdings gehe man davon aus, dass das kommunistische Regime mit der Entwicklung einer atomwaffentauglichen Langstreckenrakete eher Angreifer abschrecken als selbst angreifen wolle, so die Geheimdienstvertreter. Zudem gehe es darum, internationale Legitimität zu erreichen.

