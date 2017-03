US-Außenminister Tillerson ist in Südkorea gelandet. Schwerpunkt der Gespräche mit der dortigen Regierung wird die Bedrohung durch Nordkoreas Atomprogramm sein. Danach reist Tillerson weiter nach Peking.

Nach seinem Besuch in Japan ist der neue US-Außenminister Rex Tillerson in Südkorea eingetroffen. Schwerpunkt der Gespräche mit der südkoreanischen Regierung einschließlich seines Kollegen Yun Byung Se ist die wachsende Bedrohung durch Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm.

Nach seiner Landung auf dem US-Militärstützpunkt in Osan wollte Tillerson zunächst einen Ausflug zur stark befestigten innerkoreanischen Grenze machen, sagte eine Sprecherin der US-Botschaft in Seoul.

Südkorea will die Gespräche mit Tillerson nach eigenen Angaben auch dahingehend nutzen, um mit Japan und der neuen US-Regierung von Präsident Donald Trump eine gemeinsame Linie in der Nordkorea-Politik zu erarbeiten.

Tillerson: Kooperation mit Südkorea "entscheidend"

Tillerson hatte am Donnerstag in Tokio die US-Diplomatie in den vergangenen 20 Jahren und andere Bemühungen um eine Beilegung des Atomstreits mit Nordkorea als gescheitert bezeichnet. Er betonte zugleich, die Kooperation mit den beiden Bündnispartnern Japan und Südkorea sei "entscheidend".

Die USA hatten nach den jüngsten verbotenen Tests von vier ballistischen Raketen durch Nordkorea erste Bauteile eines neuen Raketenabwehrsystems nach Südkorea gebracht. Tillerson reist am Samstag nach Peking weiter. Die dortige Führung ist strikt gegen die Stationierung der amerikanischen Abwehrraketen.