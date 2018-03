Kritiker werfen ihm vor, er sei der "schlechteste US-Außenminister" seit langer Zeit gewesen. Andere loben, er war ein wichtiges Korrektiv. Am Samstag scheidet Tillerson offiziell aus dem Amt.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

Im Rückblick war Rex Tillersons Schicksal bereits besiegelt, als im Oktober öffentlich wurde, dass er US-Präsident Trump in einer Sitzung als "Schwachkopf" bezeichnet hatte. Seitdem wurde in Washington der "Rexit" erwartet - Tillersons Rauswurf. Die Chemie zwischen ihm und Trump stimmte schon lange nicht mehr. Der langjährige Manager des Ölkonzerns Exxon Mobile war selbstbewusst genug, um dem Präsidenten zu widersprechen und sich nicht an den Lobhudeleien am Kabinettstisch zu beteiligen.

Damit bugsierte sich Tillerson allerdings ins Abseits. Von wichtigen Entscheidungen Trumps erfuhr er oft erst aus den Medien. Bestes Beispiel: Kurz bevor Trump per Twitter seine Bereitschaft zu einem Gipfeltreffen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un erklärte, wiegelte Tillerson noch ab: "Von Verhandlungen sind wir noch weit entfernt".

Tragische Ironie für den Außenminister: Es war Tillerson, der sich monatelang um mehr Diplomatie im Nordkorea-Konflikt bemüht hatte. Als er im Oktober nach China reiste, fiel ihm Trump per Twitter in den Rücken: Er solle seine Zeit bloß nicht damit verschwenden, mit dem "kleinen Raketenmann" zu verhandeln.

Mit dem Rauswurf von US-Außenminister Rex Tillerson setzte US-Präsident Donald Trump die personellen Wechsel in seiner Regierung fort.

Außenministerium wurde zur Sackgasse

Auch ausländische Politiker und Diplomaten wussten bald, dass sie sich besser gleich an das Weiße Haus wenden mussten, wenn sie etwas erreichen wollten. Das US-Außenministerium wurde in der 13-monatigen Amtszeit Tillersons zu einer Sackgasse. Zumal sich Tillerson nicht wehrte, als Trump von ihm verlangte, das Budget des Außenministeriums um ein Drittel zu kürzen - als Ausgleich für die massive Erhöhung des Verteidigungsetats.

Reihenweise verließen langjährige Karriere-Beamte das Außenministerium. Spitzenpositionen blieben monatelang unbesetzt. Auch inhaltlich fiel Tillersons Bilanz als Außenminister mager aus. Auf seiner Abschiedspressekonferenz nannte er als größten Erfolg die weltweite Sanktionsfront gegen Nordkorea, die Kim Jong Un nun an den Verhandlungstisch gezwungen habe. Und er sei stolz, dass er gemeinsam mit Verteidigungsminister James Mattis für den Vorrang der Diplomatie eingetreten sei.

"Zum ersten Mal seit langer Zeit haben Außen- und Verteidigungsministerium eng zusammengearbeitet und darin übereingestimmt, dass die Führungsstärke der USA mit Diplomatie beginnt", erklärte er in dem Zusammenhang.

US-Verteidigungsminister James Mattis galt als Vertrauter Tillersons.

Enge Zusammenarbeit mit Verteidigungsminister

Tillerson setzte sich in enger Zusammenarbeit mit Mattis für die NATO und für ein gutes Verhältnis zu den Europäern ein. Beide warnten Trump davor, das Iran-Atomabkommen zu kündigen, und beide plädierten vergeblich für den Verbleib im Pariser Klimaschutzabkommen.

Der scheidende Außenminister versuchte auch, Trumps Stahlzölle gegen Amerikas Verbündete zu verhindern. Außerdem warb er für das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA.

"Diese Stadt kann sehr böswillig sein"

Tillersons designierter Nachfolger Mike Pompeo lehnt dagegen - ebenso wie Trump - das Iran-Atomabkommen ab. Der Ölmanager aus Texas blieb im intriganten Hauptstadtbetrieb von Washington ein Fremdkörper. In seiner Abschiedsrede vor Mitarbeitern des Außenministeriums ging er nicht auf Trump und die unschönen Umstände seines Rauswurfs per Twitter ein.

Allerdings sagte er: "Zum Schluss möchte ich Sie bitten, dass Sie jeden Tag einer anderen Person wenigstens eine freundliche Geste schenken. Diese Stadt kann sehr böswillig sein."

Mit Tillerson verlässt ein Gentleman das Außenministerium, der in Europa geschätzt wurde. Sein Nachfolger Mike Pompeo gilt als Falke, hat allerdings das Ohr des Präsidenten.