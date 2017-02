In den französischen Alpen sind bei einem Lawinenunglück mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Nach fünf weiteren wird noch gesucht - ihre Überlebenschancen sind laut den Rettungskräften des Skigebiets von Tignes allerdings gering.

Bei einem Lawinenunglück in den französischen Alpen sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt wurden im Skigebiet von Tignes in Savoyen neun Menschen von den Schneemassen verschüttet, wie die Rettungskräfte mitteilten. Nach ihren Angaben könnte die Zahl der Todesopfer noch steigen. Die Retter suchen mit Hundestaffeln nach Überlebenden. Die Polizei erklärte, fünf Menschen seien immer noch unter einer großen Menge Schnee eingeschlossen. Ihre Überlebenschancen seien nicht sehr groß.

Das Unglück ereignete sich auf rund 2100 Metern Höhe außerhalb der markierten Pisten. Die Lawine von rund 400 Metern Breite wurde nach Einschätzung der Rettungskräfte von einer Schneeplatte ausgelöst, die offenbar durch eine Gruppe von Skifahrern in Bewegung geraten war.

Wegen der französischen Winterferien sind es in den Skigebieten derzeit viele Gäste. Seit Saisonbeginn hat es in den französischen Alpen und Pyrenäen 13 Lawinenunglücke gegeben, bei denen drei Menschen starben. In der vergangenen Saison wurden 45 Unfälle mit insgesamt 21 Toten gezählt.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 13. Februar 2017 um 13:43 Uhr.

