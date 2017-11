Thanksgiving-Zeremonie Zwei Truthähne entgehen dem Kochtopf

Heute feiern die Amerikaner Thanksgiving: 45 Millionen Truthähne werden verspeist. US-Präsident Trump rettete zwei Tiere vor dem Kochtopf. Einen Seitenhieb auf seinen Vorgänger konnte er sich nicht verkneifen.

Von Marc Hoffmann, ARD-Washington

Drumstick, auf deutsch "Keule", gibt ein paar Laute von sich. Artig steht das strahlend-weiße Federvieh mit rot-violettem Kopf auf einem Tisch und wartet, bis der ganze Spuk vorbei ist. 16 Kilogramm bringt der große Vogel auf die Waage. Das ist mehr als sein Truthahnkumpel Wishbone - übersetzt heißt es so viel wie "Gabelbein". Der amerikanische Truthahnzüchterlobbyverband hatte beide Vögel extra aus dem fernen Minnesota in die US-Hauptstadt gekarrt.

Das Weiße Haus befragte die Amerikaner im Internet, welcher Truthahn eher Trumps Gnade verdiente. Während dieser Zeit wartete das auserwählte Geflügel-Pärchen Drumstick und Wishbone in einem exquisiten Luxushotel, ganz in der Nähe vom Weißen Haus - so schreibt es die sonderbare Tradition vor. Präsident George Bush Senior hatte mit diesem Ritual 1989 angefangen.

Wellnessoase für Drumstick und Wishbone

Trump der Gnädige, will netter zum Truthahn sein als Harry Truman noch vor 70 Jahren. Der war ein harter Hund, findet Trump. Truman hatte das Geschenk des Truthahnzuchtverbands dankend angenommen und in den Ofen geschoben. John F. Kennedy war Jahre später der erste Mann im Weißen Haus, der einen Truthahn ganz offiziell begnadigte und so vor dem Festtagstod bewahrte.

Thanksgiving: Begnadigung im Kreis der Familie Trump

Präsident Trump kam bei seiner ersten Thanksgiving-Begnadigungszeremonie schnell zur Sache: Truthahn Drumstick ist erlöst. Und weil keiner grausam sein will kurz vor dem Festtag, darf auch Truthahn Wishbone mitkommen. Nach fünf Monaten Aufzucht geht´s für beide nun in ein Truthahn-Wellness-Heim in der Nähe von Washington. Dort, wo auch schon Tater und Tot ihren Lebensabend verbringen. Vorgängerpräsident Barack Obama hatte die beiden Truthähne im vergangenen Jahr begnadigt.

Wie eigentlich fast alles hätte Trump auch diese Entscheidung gerne rückgängig gemacht, scherzte er. Das geht nicht, sagt sein Team im Weißen Haus. Die Begnadigung könne unter keinen Umständen zurückgenommen werden. Glück gehabt - Tater und Tot können also beruhigt schlafen. Rund 45 Millionen ihrer Artgenossen werden jedoch heute in Amerika verspeist.

Trumps erste Thanksgiving-Begnadigung

Marc Hoffmann, ARD Washington

