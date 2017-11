Ein Mann hat in einer Baptistenkirche im US-Staat Texas das Feuer auf Gläubige eröffnet. Dabei wurden laut US-Medien mehr als 20 Menschen getötet. Mindestens 20 weitere wurden verletzt. Der Täter soll außer Gefecht sein.

Bei einem Angriff in einer Kirche in Texas sollen mehr als 20 Menschen getötet und weitere 20 verletzt worden sein. Dies berichtete der Fernsehsender CNN unter Berufung auf einen Behördenvertreter. US-Medien berichten, dass ein Schütze gegen 11.30 Uhr Ortszeit die First Baptist Church in Sutherland Springs betrat und das Feuer eröffnete.

CNN zufolge wurde der Täter nach einer Autoverfolgungsjagd von der Polizei gestellt und ist tot. Das habe der örtliche Sheriff bestätigt, ohne Angaben über die näheren Umstände zu machen.

Nach Augenzeugenberichten hatte der Mann das Feuer während einer Andacht eröffnet. Es seien mindestens 20 Schüsse in rascher Reihenfolge gefallen. Andere schilderten, der Schütze habe mehrere Male nachgeladen.

Wie es weiter hieß, kommen im Durchschnitt 50 Menschen zu der sonntäglichen Andacht. Die First Baptist Church sei das Zentrum der kleinen Gemeinde Sutherland Springs, die gut 50 Kilometer östlich von San Antonio liegt. Das Fernsehen zeigte zahlreiche Krankenwagen vor der Kirche. Auch sollen Verletzte mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht worden sein. Die "Dallas Morning News" berichtete auf ihrer Website, ein zwei Jahre altes Kind sei unter den Verletzten.