Einen Tag, nachdem im US-Bundesstaat Texas 30 Menschen aus einem Lastwagen gerettet wurden, schweben 17 von ihnen noch immer in Lebensgefahr. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf neun gestiegen. Die Behörden gehen von Schleuserkriminalität aus.

Die Zahl der Opfer einer mutmaßlichen Schleuseraktion in San Antonio nahe der US-mexikanischen Grenze könnte weiter steigen. Einen Tag nachdem Polizei und Feuerwehr im Laderaum eines Lastwagens acht Tote und 30 Überlebende entdeckt haben, schweben nach Behördenangaben 17 von ihnen weiter in Lebensgefahr. Zudem wurde in einem nahen Wald ein weiterer Toter entdeckt.

Acht Tote fand die Polizei in diesem Lkw, 30 Menschen mussten in Krankenhäuser.

Bei den Opfern, die vermutlich an den Folgen von Hitzschlägen starben, handele es sich mutmaßlich um illegale Migranten, so Polizeichef William McManus. "Wir haben es hier wahrscheinlich mit Menschenschmuggel zu tun", sagte er. Der Fahrer sei festgenommen worden. Er und weitere Hintermänner sollen noch heute angeklagt werden. Der Eigentümer des Lastwagens steht noch nicht fest.

US-Heimatschutzminister John Kelly sagte, der Tod der Menschen verdeutliche die Brutalität von Menschenhändlern. Diese schenkten menschlichem Leben keine Beachtung und suchten nur nach Profit. Er habe sein Engagement im Kampf gegen Menschenschmuggel erneuert, um gemeinsam mit den Regierungen in Mexiko und Mittelamerika gegen entsprechende kriminelle Organisationen vorzugehen.

Den Behörden zufolge könnten sich ursprünglich mehr als 100 Menschen in dem überhitzten Anhänger aufgehalten haben. Die Außentemperaturen in San Antonio lagen am Wochenende bei 38 Grad Celsius - die Opfer waren völlig dehydriert und dem Hitzetod nahe. Durch die Körpertemperatur der Menschen und die Luftfeuchtigkeit dürfte die Hitze im Anhänger noch verstärkt worden sein.

Der örtliche Feuerwehrchef Charles Hood sagte, er schätze, dass die Temperaturen bis zu 65 Grad Celsius erreicht haben könnten. Hitzschläge setzen ein, wenn die Körpertemperatur über 40 Grad Celsius steigt. Ab 42 Grad sterben Zellen ab, es kann zu Organversagen kommen.

Hohe Herzfrequenzen bei Geretteten

"Unsere Rettungskräfte und Feuerwehrleute haben festgestellt, dass jeder von ihnen eine Herzfrequenz von mehr als 130 Schlägen in der Minute hatte", sagte Hood weiter. "Wir können von Glück reden, dass wir nicht 38 Tote eingeschlossen in dem Lastwagen gefunden haben." Einem Bericht des Lokalsenders KENS5 zufolge, befanden sich unter den Toten auch zwei Kinder.

Polizei in Texas entdeckt Lkw mit acht Toten und mindestens 30 Verletzten

San Antonio ist etwa 240 Kilometer von der Grenze zu Mexiko entfernt. Jedes Jahr versuchen Tausende, illegal die Grenze zu überqueren. Die Zahl der Neuankömmlinge ist in den ersten Monaten nach der Wahl von US-Präsident Donald Trump gesunken.

Im Juni 2017 griffen die Behörden an der Grenze zu Mexiko 16.000 Menschen auf, 53 Prozent weniger als im gleichen Monat des Vorjahres.