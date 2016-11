Der Terrorverdächtige, der in Berlin festgenommen wurde, hatte Verbindungen zur IS-Terrormiliz. Allerdings wurde bei dem Syrer kein Sprengstoff sichergestellt. Ermittler gehen von einem Anschlagsszenario nach Art des Würzburger Axt-Attentats aus.

Nach der Festnahme eines terrorverdächtigen Syrers in Berlin-Schöneberg gibt es Hinweise auf eine Verbindung zum "Islamischen Staat". Der 27-Jährige wird verdächtigt, Mitglied der Terrormiliz gewesen zu sein, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Es gebe jedoch keinen Hinweis auf eine eigene IS-Zelle in Deutschland, berichtet ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg unter Berufung auf Ermittlungskreise.

Kein Sprengstoff gefunden

In der Schöneberger Wohnung des Verdächtigen fanden die Fahnder demnach keinen Sprengstoff. Die Sicherheitsbehörden gehen deshalb von einem Anschlagsszenario nach Art des Axt-Attentäters in Regionalzug bei Würzburg im Juli aus. Damals hatte ein 17-jähriger Flüchtling aus Afghanistan Reisende in einem Regionalzug mit einem Beil angegriffen und verletzt.

Unklar ist jedoch wie konkret der Plan des Syrers war und ob es für einen Haftbefehl reicht. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Ermittlungen an sich gezogen. Der Hinweis auf eine Gefährdung durch den Flüchtling kam nach Informationen von Götschenberg vor zwei Tagen durch einen ausländischen Geheimdienst. Gestern entschieden die deutschen Sicherheitsbehörden dann zuzugreifen. Sollte sich der Tatverdacht erhärten, soll der Festgenommene von Berlin nach Karlsruhe gebracht werden.

Seit 2015 in Deutschland

Beamte des Berliner Landeskriminalamtes hatten den Syrer gestern Abend festgenommen. Der Mann halte sich seit 2015 in Deutschland auf, erklärte die Polizei. Nach Informationen von "Focus Online" gelte der Festgenommene als hochgefährlich. Es werde in Berliner Sicherheitskreisen von einem "zweiten Dschaber al-Bakr" gesprochen.

Der 27-Jährige sei zusammen mit einem mutmaßlichen Komplizen deutscher Herkunft und gleichen Alters über einen längeren Zeitraum observiert worden, berichtet die "Welt". Wie konkret mögliche Anschlagspläne des Verdächtigen waren, sei jedoch noch unklar, sagte ein Ermittler der Zeitung. Dies solle durch Auswertung der Kommunikationsgeräte des Mannes geklärt werden.

Berlin als Anschlagsziel?

Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass der mutmaßliche IS-Terrorist Jaber Al-Bakr, der sich in der Leipziger Untersuchungshaft das Leben nahm, Ende September nach Berlin gekommen war, um offenbar den Flughafen Tegel auszuspähen. Al-Bakr hatte nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz einen Sprengstoffanschlag auf einen Berliner Flughafen geplant und vorbereitet. Wie der rbb aus dem Umfeld von Sicherheitskreisen erfuhr, steht die Festnahme von Mittwoch jedoch in keinem Zusammenhang mit Al Bakr.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 03. November 2016 um 06:30 Uhr.