Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen wurden in Jerusalem drei Menschen getötet. Die israelischen Behörden hatten zuvor die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Tempelberg verschärft. Vergangene Woche waren zwei israelische Polizisten getötet worden.

Im Streit um den Tempelberg in Jerusalem ist am Freitag zu heftigen Unruhen gekommen. Nach dem Freitagsgebet wurden nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden drei Palästinenser bei Konfrontationen in Ost-Jerusalem getötet und rund 400 weitere in Jerusalem und im Westjordanland verletzt. Mehrere Verletzte schwebten in Lebensgefahr, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Als Auslöser der Unruhen gilt ein Streit um Metalldetektoren, die Israel nach einem tödlichen Anschlag am Tempelberg an Eingängen zu der heiligen Stätte in Jerusalems Altstadt aufgestellt hatte.

Streit um Zugang zum Tempelberg

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hatte vor den Ereignissen die USA um Unterstützung im Konflikt um die Detektoren gebeten. Abbas habe Donald Trumps Berater Jared Kushner gesagt, die Situation sei sehr gefährlich und könne außer Kontrolle geraten, wenn Israel die Metalldetektoren nicht entferne, so ein Mitarbeiter von Abbas.

Der Zugang zur Altstadt und zum Tempelberg war darüber hinaus zum Freitagsgebet muslimischen Männern unter 50 Jahren untersagt worden. Bewohner durften nur die Altstadt betreten, wenn sie ihre Papiere vorzeigten. Zum Freitagsgebet kommen normalerweise Tausende Gläubige auf den Tempelberg.

Tödliche Angriffe auf israelische Polizisten

Palästinenser beten am Rande der Altstadt von Jerusalem. Der Zugang zum Tempelberg ist ihnen versperrt.

Grund für die verschärften Sicherheitsvorkehrungen war der tödliche Angriff dreier arabischer Israelis auf zwei israelische Polizisten in der vergangenen Woche in der Altstadt von Jerusalem. Sicherheitskräfte töteten die Angreifer nach der Tat.

Der Tempelberg (Arabisch: Al-Haram Al-Scharif) ist das drittwichtigste Heiligtum des Islams nach Mekka und Medina. Auf ihm befindet sich auch die jüdische Klagemauer, einziger Überrest des von den Römern im Jahr 70 zerstörten, sogenannten zweiten Jüdischen Tempels.

Der Tempelberg in Jerusalem Der Tempelberg liegt in der Altstadt Jerusalems. Juden und Muslimen gilt er gleichermaßen als bedeutendes Heiligtum. Nach islamischer Überlieferung ritt der Prophet Mohammed von dort aus mit seinem Pferd in den Himmel. An dieser Stelle steht heute der Felsendom, mit dessen Bau im Jahr 687 begonnen wurde. Zusammen mit der benachbarten Al-Aksa-Moschee ist der Felsendom das drittwichtigste islamische Heiligtum.



Für die Juden ist der Ort das wichtigste Heiligtum, weil dort zwei jüdische Tempel standen. Die Klagemauer am Fuß des Tempelbergs ist der Überrest der ehemaligen westlichen Stützmauer des zweiten Tempels. Er wurde in der Zeit des Königs Herodes (73 bis 4 vor Christus) erbaut und von den Römern im Jahr 70 zerstört.

Streit um Tempelberg - Krawalle mit Verletzten und Toten

E. Lell, ARD Tel Aviv

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 21. Juli 2017 um 12:00 Uhr.