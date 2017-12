Taifun "Tembin" Hunderttausende in Vietnam suchen Schutz

Auf den Philippinen hat "Tembin" bereits Erdrutsche und Überschwemmungen ausgelöst. Mehr als 230 Menschen starben, Dutzende werden noch vermisst. Nun steuert der Taifun auf Vietnam zu. Dort wurden vorsorglich Hunderttausende in Notunterkünfte gebracht.

Im vietnamesischen Mekongdelta sind Hunderttausende Menschen vor dem nahenden Taifun "Tembin" in Sicherheit gebracht worden. Meteorologen befürchten in der Region schwere Schäden durch den Wirbelsturm. In der Stadt Vung Tau kehrten laut einem Bericht des Senders VTV Tausende Fischer mit ihren Booten an Land zurück. Taifune suchen das Mekongdelta nur selten heim.

52.000 in Notunterkünften

Wegen "Tembin" hatten seit Freitag Zehntausende Menschen in den südlichen Philippinen den Ersten Weihnachtstag in Notunterkünften verbringen müssen. Die Zahl der Toten infolge des Tropensturms ist dort auf mindestens 240 gestiegen. Rettungskräfte suchten heute noch nach mehr als hundert Vermissten, wie die Behörden mitteilten. Rund 70.000 Menschen hatten seit Freitag ihre Wohnungen verlassen müssen, am Montag waren noch mehr als 52.000 in Notunterkünften.

Auf den Philippinen richtete "Tembin" schwere Schäden an.

Vor einer Woche wütete Tropensturm "Kai-Tak"

Besonders betroffen ist Mindanao im Süden der Philippinen. Heftige Regenfälle lösten aber auch in der Provinz Lanao del Norte im Nordwesten der Insel schwere Überschwemmungen und Erdrutsche aus. Städte und Dörfer wurden von Schlamm- und Gerölllawinen verwüstet. Von Mindanao, wo mehr als 20 Millionen Menschen leben, zog der Sturm weiter nach Westen. Am Sonntagmorgen erreichte er das Südchinesische Meer, nun wird er im Süden Vietnams erwartet.

Erst eine knappe Woche zuvor war der Tropensturm "Kai-Tak" mit heftigen Regenfällen über die Philippinen hinweggezogen. 54 Menschen kamen ums Leben, 24 weitere werden noch vermisst. Die Philippinen werden jedes Jahr von rund 20 Taifunen und anderen Stürmen heimgesucht. Viele davon verlaufen tödlich. Zu den schlimmsten Stürmen in der jüngeren Vergangenheit zählte der Supertaifun "Haiyan", der das Land im November 2013 traf. Mehr als 7350 Menschen wurden getötet, ganze Städte wurden verwüstet.