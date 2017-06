Die IS-Miliz hat sich zu den Anschläge in der iranischen Hauptstadt Teheran bekannt. Kämpfer des IS hätten das Grabmal von Revolutionsführer Khomeini und das Parlament angegriffen. Mehrere Menschen wurden getötet.

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamiert die Angriffe in der iranischen Hauptstadt Teheran für sich. Das meldete die auf dschihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group unter Berufung auf das IS-Sprachrohr Amak. Demnach haben IS-Kämpfer das Mausoleum des verstorbenen Revolutionsführers Ruhollah Khomeni und das Parlament im Herzen der Stadt gestürmt. Der iranische Geheimdienst sprach von Terroranschlägen.

Das Parlament sitzt im Zentrum der iranischen Hauptstadt Teheran. Im Mausoleum liegt Republikgründer Khomeini begraben.

Bei den offenbar koordinierten Angriffen, bei denen sich drei Selbstmordattentäter in die Luft sprengten, wurden mindestens fünf Menschen getötet.

Zwei Gruppen aus jeweils vier bis fünf Angreifern hatten am Vormittag den Parlamentskomplex im Stadtzentrum und das Mausoleum des Staatsgründers in der Ebene südlich von Teheran gestürmt. Dabei wurden verschiedenen Medienberichten zufolge ein Wachmann und ein anderer Mensch im Parlament sowie ein Gärtner im Mausoleum getötet. Zwei Attentäter, darunter mindestens eine Frau, sprengten sich am Grabmal in die Luft. Ein weiterer Angreifer zündete seinen Sprengstoffgürtel in einem Bürogebäude des Parlaments, wo sich die Angreifer verschanzt hatten.

Mindestens 33 Menschen wurden laut den Rettungskräften verletzt, von denen zwei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlagen.

Kampf gegen Schiiten

Die IS-Miliz hatte dem Iran wiederholt mit Angriffen gedroht. Im März veröffentlichte die sunnitische Extremistengruppe ein Video auf Persisch, in dem sie drohte, den Iran zu erobern und "der sunnitischen muslimischen Nation zurückzugeben". Wie andere sunnitische Extremisten betrachtet die IS-Miliz Schiiten als Ungläubige und verübt regelmäßig Anschläge gegen sie.