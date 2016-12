Mitglieder der radikalislamischen Taliban könnten von UN-Sanktionen befreit werden - zumindest wenn es nach dem Willen Russlands, Chinas und Pakistans geht. Die Aufständischen kämpfen in Afghanistan gegen den IS - und helfen so auch den Nachbarstaaten des Landes.

Russland, China und Pakistan erwägen, Mitglieder der afghanischen radikalislamischen Taliban von der UN-Sanktionsliste zu streichen. Vertreter der drei Länder hatten sich am Dienstag in Moskau getroffen, vor allem um über die Bedrohung zu diskutieren, die die Terrormiliz "Islamische Staat" (IS) für die Nachbarstaaten Afghanistans darstellt. Bei dem Treffen wurde auch eine gemeinsame Resolution verabschiedet.

In dem Papier heißt es in Bezug auf die in Afghanistan aktiven Taliban, man sei "flexibel hinsichtlich der Möglichkeit, bestimmte Individuen von der Liste der mit Sanktionen belegten Personen zu nehmen". So solle ein "friedlicher Dialog zwischen Kabul und den Taliban" ermöglicht werden.

Die Taliban reagierten "freudvoll" auf den Vorstoß. Er sei ein "positiver Schritt Richtung Frieden und Sicherheit in Afghanistan". Russland, China und Pakistan hätten erkannt, dass die Aufständischen eine "politische und militärische Kraft" darstellten.

Die afghanische Regierung nahm den Vorschlag jedoch mit Verärgerung zur Kenntnis - sie bekämpft die Taliban seit Jahren. Zwar gelang es der afghanischen Armee 2001 mit internationaler Unterstützung, das Regime der Islamisten zu stürzen. Die Kämpfe dauern jedoch bis heute an und immer wieder verüben die Taliban blutige Anschläge in dem Land.