Seit in Syrien die Waffenruhe gilt, erheben sich in den Aufständischengebieten Proteste gegen Präsident Assad. Viele fürchten zudem, dass Syrien in den Verhandlungen Russlands, Irans und der Türkei nur Spielball fremder Interessen ist.

Von Jürgen Stryjak, ARD-Studio Kairo

Man konnte es so auch schon bei anderen Feuerpausen erleben: Kaum war der Gefechtslärm verstummt, kaum waren die russischen Kampfjets und die Hubschrauber des Regimes mit ihren Fassbomben vom Himmel verschwunden, da gingen in etlichen Orten Syriens wieder Menschen gegen Präsident Bashar al-Assad auf die Straße - so zum Beispiel heute in der Provinz Idlib und im Umland von Damaskus, aber auch in der Kleinstadt Atarib, 30 Kilometer Luftlinie westlich von Aleppo.

"Bashar, verschwinde!" rufen die Demonstranten im Chor und immer wieder das Wort "Freiheit". Die Proteste finden natürlich ausnahmslos in Gebieten statt, die nicht von der Regierung kontrolliert werden.

Wie viele Menschen dort leben, kann nur schwer geschätzt werden. Bevor Aufständische und Zivilisten vor gut einer Woche aus Ost-Aleppo vertrieben wurden, sollen sich im ganzen Land den Vereinten Nationen zufolge noch rund 900.000 Menschen allein in Gebieten aufgehalten haben, die direkt von regierungstreuen Truppen belagert werden. In anderen Schätzungen ist von bis zu 1,3 Millionen Menschen die Rede.

Hält die Waffenruhe in Syrien?

Alexander Stenzel, ARD Kairo, 30.12.2016, tagesschau 17:00 Uhr







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-245503~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Kein Zurück zum Assad-Regime

Das sind Aufständische, ihre Familien, ihre Anhänger sowie Zivilisten, die vielleicht zu müde oder zu arm zur Flucht waren. Aber oft auch Leute, die sich bewusst entschieden hatten, nicht in ein Gebiet zu fliehen, das von Assad beherrscht wird. Sie haben zivile Selbstverwaltungen aufgebaut, manchmal sogar Ansätze einer basisdemokratischen Ordnung. Zurück zum Anfang, zurück zu den repressiven Verhältnissen unter Assad - das ist für viele dort keine Option.

So mancher Syrer, der in die jordanische Hauptstadt Amman flüchtete, sieht das ähnlich, wie Ahmed al-Sagga: "Ich hoffe, dass die Waffenruhe schließlich zum Ende des Regimes führt und dass die Hoffnungen des syrischen Volkes erfüllt werden. Das Regime ist verantwortlich für das, was in Syrien passiert. So lange es an der Macht ist, wird sich nichts ändern."

Alexander Stenzel, ARD Kairo, mit Informationen zur Waffenruhe in Syrien

tagesschau24 11:00 Uhr, 30.12.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-245367~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Spielball ausländischer Mächte

Das alles macht deutlich, dass mit der Niederlage der Aufständischen und mit dem Sieg Assads und seiner Verbündeten keine einzige jener politischen Ursachen beseitigt sein wird, die zum Ausbruch des Aufstandes 2011 geführt hatten.

Dass Russland, die Türkei und der Iran jetzt gewissermaßen unter sich eine Konfliktlösung aushandeln und Syrien vielleicht sogar in Einflussbereiche aufteilen, verstärkt den Eindruck, dass das Land ein Spielball ausländischer Mächte ist.

Er sei nicht optimistisch, sagt Ahmed al-Ameen, der vor dem Krieg ebenfalls nach Jordanien floh. Aber er hoffe, dass mit der Waffenruhe wenigstens das Blutvergießen ein Ende hat. Immer wieder seien Feuerpausen gescheitert, weil das Ausland kein Interesse an ihrem Erfolg gehabt habe. Das syrische Volk sei zum Opfer einer internationalen Verschwörung geworden.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 30. Dezember 2016 um 17:00 Uhr und die tagesthemen am 29. Dezember 2016 um 23:50 Uhr.