Kaum haben sich die UN für eine Waffenruhe ausgesprochen, schon wird der Plan ausgehöhlt. So will Russland nur wenige Stunden Feuerpause pro Tag - und für Afrin gelte der Beschluss ohnehin nicht, findet die Türkei.

Erst am Samstag hatte sich der UN-Sicherheitsrat für eine schnelle Waffenruhe in Syrien ausgesprochen. Doch schon jetzt stellen sich mit Russland und der Türkei zwei wichtige Mächte in der Region quer. Die Regierung in Ankara sieht den Militäreinsatz in Afrin nicht durch den Beschluss betroffen, weil er nach ihrer Auffassung nicht für den Kampf gegen Terroristen gilt - und als solche bezeichnet sie die Kämpfer der kurdischen Miliz YPG.

Anzeichen dafür, dass die Türkei ihre Offensive einschränkt oder gar einstellt, gibt es nicht. Die türkische Regierung spricht vielmehr von einer neuen Phase der sogenannten "Operation Olivenzweig" und erklärte, für die anstehenden Aufgaben seien Spezialkräfte für den Häuserkampf nach Afrin verlegt worden.

Auch Russland erfüllt die UN-Forderungen nicht

Auch im Streit um das nahe der Hauptstadt Damaskus gelegene Rebellengebiet Ost-Ghouta sieht es nicht danach aus, dass eine umfassende Waffenruhe durchgesetzt werden kann. Zwar sicherte Russland eine Feuerpause zu - jedoch nur für wenige Stunden am Tag. Ab Dienstag sollen die Gefechte täglich wischen 9 und 14 Uhr ausgesetzt werden, kündigte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu gegenüber der Nachrichtenagentur RIA an. Präsident Wladimir Putin habe den "täglichen humanitären Waffenstillstand" angeordnet, um "Verluste unter den Zivilisten" zu vermeiden.

Die Ankündigung aus Moskau erfüllt nicht die Forderungen der Vereinten Nationen. Der Sicherheitsrat forderte in ihrem Papier, "dass alle Parteien ohne Verzögerung die Kampfhandlungen einstellen für einen Zeitraum von mindestens 30 aufeinander folgenden Tagen in ganz Syrien für eine anhaltende humanitäre Pause". Die Resolution enthält allerdings keine völkerrechtlich bindenden Druckmittel zur Durchsetzung der Waffenruhe. Der Rat hatte wiederholt über den Beschluss abstimmen müssen, da Russland den ursprünglichen Entwurf durch sein Veto blockiert und Änderungen eingefordert hatte.

Appell von Macron

Mit Blick auf Afrin rief der französische Präsident Macron den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf, die Waffenruhe auch in Nordsyrien einzuhalten. Die Feuerpause gelte "für das gesamte Gebiet Syriens, darunter Afrin, und muss überall und von allen umgehend umgesetzt werden", sagte er.

Der türkische Präsident Erdogan bestreitet zivile Opfer in Afrin.

Menschenrechtsorganisationen und Oppositionspolitiker sprechen bereits jetzt von zahlreichen zivilen Opfern durch den türkischen Einmarsch in Nordsyrien. "Wir sind im Besitz von ernstzunehmenden Belegen, also Fotos, die getötete Kinder und Frauen zeigen", sagte der Co-Vorsitzende der zweitgrößten Oppositionspartei HDP, Pervin Buldan. "Die abgeworfenen Bomben haben leider auch Zivilisten massakriert." Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte weiß nach eigenen Angaben von mindestens 112 getöteten Zivilisten, darunter 23 Kinder.

Erdogan spricht dagegen von einer sauberen Militäraktion. Die Armee habe "größtmögliche Rücksicht auf Zivilisten genommen", sagte er. "Hätten wir keinen Unterschied zwischen Zivilbevölkerung und Terroristen gemacht, wäre Afrin schon längst eingenommen."

Während der Einsatz zwischenzeitlich stockte, verzeichneten die türkischen Streitkräfte und die mit ihnen verbündete Freie Syrische Armee zuletzt deutliche Erfolge. Sie nahmen mehrere Dörfer ein und kontrollieren nun die gesamte gemeinsame Grenze zwischen Afrin und der Türkei.

Mit Informationen von Christian Buttkereit, ARD-Studio Istanbul

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 26. Februar 2018 um 22:15 Uhr.