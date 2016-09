UN-Generalsekretär Ban hat den Beschuss eines Hilfskonvois in Syrien mit scharfen Worten kritisiert. Vor der UN-Generalversammlung sagte er, im Saal säßen Regierungsvertreter, die die Gräueltaten in Syrien möglich machten. Auch die internationale Kontaktgruppe tagte erneut.

Noch vergangene Woche hatte es einen Funken Hoffnung auf eine Pause vom Krieg gegeben. Für ein paar Tage ruhten vielerorts in Syrien die Waffen. Heute steht die Weltgemeinschaft erneut vor einem Scherbenhaufen: Die syrische Regierung hat die Feuerpause aufgekündigt, und die UN stoppen nach dem Angriff auf einen Hilfskonvoi vorerst alle Lieferungen für die notleidende Bevölkerung.

In New York, wo derzeit die UN-Vollversammlung tagt, fand deren Generalsekretär Ban Ki Moon deutliche Worte: "Die Helfer, die dort lebensrettende Güter lieferten, waren Helden. Diejenigen, die sie bombardierten, waren Feiglinge." Ban zog, ohne sie direkt zu nennen, mehrere Mitgliedstaaten in die Verantwortung für die dramatische Lage in Syrien: "Mächtige Gönner, die die Kriegsmaschine weiter füttern, haben auch Blut an ihren Händen", sagte er. Im Plenarsaal seien Vertreter von Regierungen anwesend, die Gräueltaten gegen das syrische Volk ignoriert, möglich gemacht, finanziert, sich daran beteiligt oder diese sogar selbst geplant und ausgeführt hätten.

UN-Generaldebatte wird von Syrien-Konflikt überlagert

In dem seit mehr als fünf Jahre dauernden Konflikt mit mehr als 300.000 Toten gebe es keine militärische Lösung, betonte Ban, der Ende des Jahres aus dem Amt scheidet. Es war seine letzte Rede zu Beginn einer Generaldebatte.

Syrien-Kontaktgruppe nimmt neuen Anlauf

Am Rande der Generaldebatte trat auch die Syrien-Kontaktgruppe zusammen. Die Außenminister, unter anderem aus Russland, den USA und Deutschland, wollen einen neuen Versuch unternehmen, erneut einen Waffenstillstand zu erreichen. "Die Waffenruhe ist nicht tot", sagte US-Außenminister John Kerry. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sagte, allen sei klar, dass man sich im Syrienkonflikt an einer "Wegscheide" befinde. Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault sprach von einem "dramatischen Treffen". Die Runde kommt am Freitag erneut zusammen, "um zu schauen, wie sich die Waffenruhe halten lässt und damit auch die amerikanisch-russischen Vereinbarungen", sagte Steinmeier.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Den Luftangriff auf den Hilfskonvoi südwestlich von Aleppo verurteilte Steinmeier "auf das Allerschärfste". Dies sei "eine abscheuliche, eine terroristische Tat". Nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz wurden bei dem Beschuss etwa 20 Menschen getötet. Mindestens 18 von 31 Lastwagen des gemeinsamen Konvois der UN und des Roten Halbmonds seien zerstört worden. Die Helfer seien ums Leben gekommen, als sie die Hilfsgüter entladen hätten.

Hilfskonvoi in Syrien bombardiert

Wer für den Beschuss verantwortlich war, ist weiterhin unklar. Das russische und das syrische Militär wiesen jede Schuld von sich. Nur Extremisten, die das Gebiet kontrollierten, hätten über Informationen zum Standort des Konvois verfügt. Russische und syrische Flugzeuge hätten "keinen Luftangriff auf einen Hilfskonvoi der UN im Südwesten von Aleppo" geflogen.

US-Außenamtssprecher John Kirby hingegen sagte, das Ziel des Konvois sei dem syrischen Regime und der Russischen Föderation bekannt gewesen. UN-Sprecher Jens Lärke erklärte, alle Seiten, einschließlich Russlands und der USA, seien über den freigegebenen Konvoi informiert worden.