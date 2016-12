Bundesaußenminister Steinmeier will den Menschen in der schwer umkämpften Stadt Aleppo mit zusätzlichen 50 Millionen Euro helfen. In Form von Nahrung, Unterkünften und medizinischer Hilfe. Zudem rief Steinmeier zu Feuerpausen auf.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat den Menschen in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo 50 Millionen Euro zusätzlich für Nahrung, Unterkünfte und medizinische Hilfe zugesagt. Nach dem Besuch eines Flüchtlingslagers im Libanon appellierte Steinmeier eindringlich an die Konfliktparteien, Feuerpausen zuzulassen, damit dringend benötigte Hilfslieferungen auch in eingeschlossene Gebiete gelangen könnten.

"Wir dürfen keine Chance auslassen, um wenigstens in diesen nächsten Wochen nach weiteren Kampfpausen zu suchen", sagte Steinmeier in der libanesischen Stadt Zahlé. Der syrische Bündnispartner Russland hatte die Einrichtung von Korridoren zur Versorgung der Bevölkerung in Ost-Aleppo angeboten, eine Feuerpause aber abgelehnt.

Seit 2012 rund 2,5 Milliarden Euro

Deutschland stellte seit 2012 bereits mehr als 2,5 Milliarden Euro für humanitäre Hilfe in Syrien bereit - so viel wie kaum ein anderes Land weltweit.

Steinmeier besuchte in Zahlé ein provisorisches Flüchtlingslager, in dem 600 Syrer - viele aus dem Raum Aleppo - teils seit Jahren in Zelten und Verschlägen leben. Der Libanon hat eine Million registrierte Flüchtlinge aufgenommen. Hinzu kommt eine unbekannte Anzahl Syrer, die nicht erfasst wurden.

