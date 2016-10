Die Bombardierung einer Schule in der syrischen Provinz Idlib hat auch die UN entsetzt. Generalsekretär Ban forderte eine unabhängige Untersuchung. Allerdings bestreiten alle Konfliktparteien, die über Flugzeuge verfügen, eine Beteiligung. Russland spricht gar von Betrug.

Nach dem Luftangriff auf eine Schule im Nordwesten Syriens mit mindestens 28 Toten hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon eine "sofortige und unabhängige" Untersuchung gefordert. Der Angriff habe ihn erschüttert, sagte er in New York. "Wenn er vorsätzlich war, war dieser Angriff möglicherweise ein Kriegsverbrechen."

Bei der Bombardierung am Mittwoch waren unter anderem 22 Schüler und sechs Lehrer getötet worden sein, wie der Direktor des UN-Kinderhilfswerks UNICEF, Anthony Lake, sagte. Es sei möglicherweise die tödlichste Attacke auf eine Schule seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs. Ein Mitglied der Rettungshelfer Weißhelme sprach von zwei Angriffen direkt hintereinander. "Der erste traf die Schule. Der zweite erfolgte, als die Lehrer die Schüler herausbrachten."

Zerschossene Mauern, die Schulbänke von Staub bedeckt - die Schule in Haas nach dem Angriff.

"Nichts zu tun mit dieser furchtbaren Attacke"

Es ist noch unklar, wer für den Luftangriff verantwortlich ist. Russland bestreitet, in irgendeiner Form daran beteiligt gewesen zu sein. "Wir haben nichts zu tun mit dieser furchtbaren Attacke", sagte die Sprecherin des Moskauer Außenministeriums, Maria Sacharowa. Sämtliche Berichte über eine russische Beteiligung seien eine "Lüge". Der Vorfall müsse von internationalen Organisationen untersucht werden.

Das Verteidigungsministerium in Moskau ging sogar noch einen Schritt weiter und spricht von einer "Betrug" der Weißhelme. Die veröffentlichten Videos der angeblichen Zerstörungen seien aus einzelnen Einstellungen zusammengesetzt, aufgenommen zu verschiedenen Tageszeiten, so Militärsprecher Igor Konaschenkow. Aufnahmen russischer Drohnen würden beweisen, dass die Schule keine Spuren eines Luftangriffs zeige.

USA beschuldigen Russland oder Syrien

Ungeachtet der Dementis aus Moskau erhob das Weiße Haus schwere Vorwürfe gegen Russland. Noch sei zwar nicht klar, ob syrische oder russische Flugzeuge den Angriff ausgeführt hätten, sagte Sprecher Josh Ernest, doch selbst wenn es syrische Flieger gewesen sein sollten, sei Russland mitverantwortlich. Die syrische Armee sei nur in der Lage solche Angriffe auszuführen, weil sie von Russland unterstützt werde.

Die Provinz Idlib, in der die Schule liegt, wird von verschiedenen Rebellengruppen kontrolliert. Darunter sind auch radikalislamische Verbände - zum Beispiel die Al-Kaida-nahe Rebellengruppe Fatah-al-Scham-Front (früher: Al-Nusra-Front) und die radikalislamische Miliz Ahrar al-Scham. Idlib war in den vergangenen Monaten immer wieder Ziel von Bombardierungen der russischen und der syrischen Luftwaffe. Die US-geführte internationale Militärkoalition fliegt nach eigenen Angaben vor allem Angriffe gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat" in anderen Regionen des Landes.

Mehr zum Thema USA werfen Russland Beschuss von zivilen Zielen in Syrien vor

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 27. Oktober 2016 um 20:00 Uhr.