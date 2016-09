Kampfflugzeuge der US-geführten Koalition sollen syrische Regierungtruppen angefriffen haben. Das russische Verteidigungsministerium spricht von mehr als 60 Toten. Dort seien auch Gefechte zwischen syrischen Regierungstruppen und dem IS ausgebrochen.

Nach Darstellung des syrischen Staatsfernsehens haben im Osten des Landes Kampfjets der von den USA angeführten Koalition einen Angriff auf syrische Regierungstruppen geflogen. Es seien Stellungen der Armee in der Nähe des Militärflughafens in der Provinz Deir al Zour angegriffen worden, berichtet die Staatsagentur Sana.

Das russische Verteidigungsministerium sprach unter Berufung auf das örtliche syrische Kommando von mehr als 60 getöteten Regierungssoldaten. Etwa 100 seien verletzt worden. Zwei F16-Kampfjets und zwei A-10-Maschinen seien aus dem Irak in den syrischen Luftraum geflogen.

Die Nationalität der Kampfjets nannte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow nicht. Sie gehörten aber zur internationalen Koalition, die Luftangriffe gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) fliege. Er schloss nicht aus, dass die Attacke ein Versehen war. Der Sprecher führte dies zurück auf die Weigerung der USA, ihr militärisches Vorgehen gegen terroristische Gruppen in Syrien mit Russland abzustimmen.

Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete mit Bezug auf eine Quelle am Flughafen den Tod von 80 Soldaten.

Waffenstillstand brüchig

Direkt nach dem Luftangriff sei der IS am Boden in die Offensive gegen den Stützpunkt gegangen, so die Agentur Sana. Die syrische Armee erhob schwere Vorwürfe gegen die USA: Der Angriff beweise, dass die USA den IS und andere terroristische Gruppen unterstützten. Durch die Attacke habe der IS einen strategisch gelegenen Berg mit Blick auf die Basis einnehmen können.

Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, wäre es das erste Mal, dass die US-geführte Anti-IS-Koalition Stellungen der von Russland unterstützten syrischen Armee angegriffen hat. Von US-Seite gibt es bislang keine Aussage zu den Geschehnissen.

In Syrien gilt seit Montagabend eine siebentägige Feuerpause, die aber immer brüchiger wird. Zudem geben sich die USA und Russland gegenseitig die Schuld dafür, dass während der Waffenruhe noch keine Lastwagen mit Hilfsgütern in die von Regierungstruppen belagerten und von Rebellen kontrollierten Vierteln Aleppos gelangen konnten. Der russische Außenminister Sergej Lawrow forderte die USA in einem Telefongespräch mit seinem amerikanischen Amtskollegen John Kerry auf, Druck auf die moderaten Rebellen auszuüben. Diese sollten sich von den terroristischen Gruppen lossagen, die die Waffenruhe nicht einhalten.