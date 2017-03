Verwirrung um einen tödlichen Luftangriff auf ein Gebäude bei Aleppo in Syrien. War es eine Moschee? Das US-Militär hat einen Angriff auf ein Gebäude in der Nähe einer Moschee bestätigt. Ziel waren demnach Al-Kaida-Terroristen.

Die US-Streitkräfte haben einen Luftangriff auf ein Gebäude nahe der syrischen Stadt Aleppo bestätigt. Zugleich betonte aber das zuständige US-Zentralkommando, Ziel des Angriffs sei ein Treffen des Terrornetzwerks Al-Kaida gewesen.

Laut der Syrischen Beaobachtungsstelle für Menschenrechte wurde eine Moschee getroffen. Mindestens 42 seien dabei getötet worden. Demnach handelt es sich bei den meisten Opfern um Zivilisten. Wer den Angriff geflogen hätte, sei noch unklar. Unter den Trümmern des Gebäudes werden noch viele Menschen vermutet. Die Syrische Beobachtungsstelle bezieht sich auf Informationen von Aktivisten vor Ort.

Das US-Militär wies die Vorwürfe zurück. Das zuständige Zentralkommando teilte mit, das US-Militär habe die Moschee weder angegriffen noch gezielt getroffen. Ziel sei ein Gebäude in der Nähe der Moschee gewesen. "Das Gebäude ist etwa 15 Meter von einer Moschee entfernt, die noch steht", sagte Zentralkommando-Sprecher John Thomas. Weiter bestätigte er, dass mehrere Terroristen getötet wurden. Das US-Militär würde nun die Vorwürfe überprüfen, nach denen es zivile Opfer gegeben habe.

Etwa 300 Menschen waren in der Moschee

Nach Angaben von lokalen Aktivisten erfolgte der Angriff westlich der Stadt Aleppo auf den Ort Al-Dschinnah. In der Moschee waren zu diesem Zeitpunkt Gläubige zum Abendgebet zusammengekommen. Weiter heißt es, es seien etwa 300 Menschen in dem Gebetshaus gewesen. Die Angaben lassen sich allerdings nicht ohne Weiteres überprüfen.

Regelmäßige Luftangriffe

In der Region Aleppo fliegen regelmäßig Jets der syrischen und russischen Luftwaffe Angriffe. Sie bekämpfen dort bewaffnete Gegner des Regimes des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad.

Auch die US-geführte internationale Koalition greift regelmäßig Ziele in Syrien an. Sie will damit gegen extremistische Gruppen vorgehen - zum Beispiel gegen die früher unter dem Namen Al-Nusra-Front bekannte Terrororganisation. Sie hat vor allem im Norden und Nordwesten Syriens Stellungen.

Offiziell eigentlich Waffenruhe

Offiziell gilt eigentlich seit Dezember eine Waffenruhe für Syrien, die allerdings immer wieder gebrochen wird. In dieser Woche gab es neue Verhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana. Die syrische Opposition hatte die Gespräche allerdings boykottiert.

