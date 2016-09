Krieg in Syrien "Ein sehr dunkler Moment"

Die Verhandlungen über eine neue Waffenruhe in Syrien laufen, doch Experten glauben nicht mehr an einen Erfolg. Damit rückt eine diplomatische Lösung des Konflikts in weite Ferne. Ein Ende des Kriegs ist noch lange nicht in Sicht.

Von Julian Heißler, tagesschau.de

Wieder Fassbomben auf Aleppo, wieder ein Luftangriff auf Mitarbeiter einer medizinischen Hilfsorganisation. Seitdem die syrische Armee den ohnehin brüchigen Waffenstillstand am Montag für beendet erklärt hatte, eskalierte in dem Krieg erneut die Gewalt. "Innerhalb von wenigen Stunden ist alles zusammengebrochen", so Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier am Rande der UN-Vollversammlung. "Wir werden überlegen müssen, ob es Wege gibt zurück in den verhandelten Waffenstillstand oder ob das schon aussichtlos geworden ist."

Ähnlich äußerte sich die Bundesregierung. "Gezielte Angriffe auf humanitäre Lieferungen sind Kriegsverbrechen", so eine Regierungssprecherin. "Offensichtlich besteht aufseiten des Regimes und seiner Verbündeten kaum Interesse an einer politischen Lösung des Konflikts." Die Bundesregierung habe keine Informationen darüber, wer konkret für den Angriff verantwortlich sei, so die Sprecherin weiter.

Dieser Lkw eines Hilfskonvois wurde komplett zerstört.

"Ein neuer Tiefpunkt"

Die Skepsis des Außenministers ist nicht unbegründet. Nahost-Kenner glauben nicht, dass es kurzfristig eine diplomatische Lösung des Syrien-Konflikts geben kann. Zwar beschlossen die Außenminister von mehr als 20 Staaten, ihre Bemühungen um eine Neuauflage des Waffenstillstands erneut zu verstärken, dass es bis zum nächsten vereinbarten Treffen der Gruppe am Freitag jedoch bereits Ergebnisse gibt, glaubt kaum jemand. "Wir sollten angesichts der verfahrenen Lage keine Wunder erwarten", so Bente Scheller, Leiterin des Regionalbüros Mittlerer Osten der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut, im Gespräch mit tagesschau.de.

Scheller beklagt, dass sich die Konfliktparteien nicht an getroffene Absprachen halten. "So kann eine diplomatische Lösung nicht funktionieren", sagt sie. Die Bombardierung des UN-Hilfskonvois bezeichnet sie als einen "sehr dunklen Moment" in der Geschichte des Syrien-Kriegs. "Wir befinden uns gerade an einem neuen Tiefpunkt", so Scheller weiter.

USA machen Russland für Angriff auf Hilfskonvoi verantwortlich

tagesschau 16:00 Uhr, 21.09.2016, Ina Ruck, ARD Washington







Schwache Reaktionen

Nahost-Expertin Scheller fordert angesichts der aktuellen Entwicklungen eine deutliche Reaktion der internationalen Gemeinschaft. "Es wird das Völkerrecht gebrochen, ohne dass es Konsequenzen hätte", so Scheller. Dass die Vereinten Nationen ankündigten, den Angriff auf den Konvoi zu untersuchen und Hilfslieferungen nach Syrien bis auf weiteres einzustellen, sei eine zu schwache Reaktion. "Das bedeutet am Ende nur, dass Rebellengebiete von humanitärer Hilfe abgeschnitten werden, während das Regime weiter versorgt werden kann."

"Es wäre ein starkes Signal, wenn die internationale Gemeinschaft die Lieferungen an das Assad-Regime unterbinden würde", so Scheller weiter. Das könnte den Druck auf die Regierung in Damaskus erhöhen - schließlich seien die Hilfslieferungen der einzige legale Geldstrom von außerhalb, über den Assad noch verfüge. "Am Ende muss der Grundsatz gelten, dass Hilfe die Bedürftigsten erreicht. Doch davon sind wir derzeit weit entfernt", so Scheller. Sie hoffe, dass ein solcher Vorstoß nicht am russischen Veto im Sicherheitsrat scheitern würde.

Druck über Hilfslieferungen

Wäre ein solches gemeinsames Vorgehen der internationalen Gemeinschaft tatsächlich vorstellbar? Udo Steinbach glaubt nicht daran. "Die Russen und das Assad-Regime sind entschlossen, den Konflikt zu ihren Gunsten militärisch zu entscheiden", so der Leiter des Humboldt-Viadrina Governance Center Mittlerer Osten/Nordafrika, im Gespräch mit tagesschau.de.

Der Einfluss Russlands im Nahen Osten sei durch das Ende der Sowjetunion deutlich zurückgegangen. Präsident Wladimir Putin wolle ihn durch das Eingreifen seines Landes im Syrien-Krieg zurückgewinnen, erklärt Steinbach. "Deshalb unterstützt Russland das Assad-Regime", so der Nahost-Experte.

"Die Waffen werden weiter sprechen"

Der Westen wiederum rüste die syrische Opposition nur so weit auf, dass ein Zusammenbruch verhindert werde. "So ist ein militärischer Patt entstanden, von dem am Ende Assad profitiert", sagt Steinbach.

An eine politische Lösung des Konflikts glaubt er derzeit nicht. "Ich bin da absolut pessimistisch", so Steinbach. Die UN seien lahmgelegt, der Westen nicht willens, die syrischen Rebellengruppen so zu unterstützen, dass sie Assad in die Defensive drängen könnten. "Die Waffen werden weiter sprechen", sagt Steinbach. An ein baldiges Ende des Kriegs glaubt er nicht.