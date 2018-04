Die EU-Außenbeauftragte Mogherini hat die Hoffnung auf eine politische Lösung für Syrien nicht aufgegeben. Der UN-Sondergesandte de Mistura will aber nicht mehr darauf warten, sondern jetzt helfen.

Von Kai Küstner, ARD-Studio Brüssel

Man muss der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini bei ihrer ersten Pressebegegnung im Rahmen der Syrien-Konferenz nicht lange zuhören, um herauszufinden, dass sie die Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Friedens-Gespräche nicht aufgegeben hat.

Schon nach wenigen Sekunden listet Mogherini auf, was den gemeinsamen Ansatz von EU und Vereinten Nationen präge: "Die Suche nach politischen Friedenslösungen, die Rolle der Diplomatie, Dialog und der Respekt vor den Menschen." Nun muss allerdings auch die EU-Außenbeauftragte eingestehen, dass der Konflikt derzeit ausschließlich militärisch ausgetragen wird - sogar mehr denn je.

Assad auf der Siegerstraße

Syriens Machthaber Baschar al-Assad wähnt sich auf der Siegerstraße und macht keine Anstalten, sich an den Verhandlungstisch zu begeben - weshalb der Sondergesandte der Vereinten Nationen für Syrien, Staffan de Mistura, bei der gemeinsamen Pressebegegnung auch warnt: "Wir haben in den vergangenen Tagen und Wochen mit eigenen Augen gesehen, dass militärische Gewinne, territoriale Gewinne und militärische Eskalation keine politische Lösung bewirken. Im Gegenteil: Wir erleben einen sehr schwierigen Moment."

Das Problem bei der politischen Lösung sei, so de Mistura: Jeder habe seine eigene politische Lösung. Deshalb sei es nun, "höchste Zeit für die hohe Diplomatie". Über das Warten auf eine Friedenslösung darf man aber aus UN-Sicht auf keinen Fall die Lage der Menschen aus den Augen verlieren.

Warnung vor einem neuen Aleppo

Speziell warnt de Mistura vor einer humanitären Krise im Nordwesten Syriens, in Idlib - einer Provinz, die derzeit von Regierungsgegnern gehalten wird: "Wir hoffen, dass wir nun die Gelegenheit haben zu verhindern, dass Idlib ein neues Aleppo oder Ost-Ghouta wird."

Der UN-Sondergesandte de Mistura befürchtet eine weitere humanitäre Krise in der umkämpften Provinz Idlib.

Die Syrien-Konferenz wird von einem dramatischen Hilferuf nicht nur der Vereinten Nationen, sondern auch zahlreicher Nichtregierungsorganisationen begleitet: Bislang sei nur ein Bruchteil der nötigen Maßnahmen zur Linderung des Leids finanziert.

Syrer sollen selbst über Syrien entscheiden

Diese Konferenz sei den Menschen gewidmet, betonte die EU-Außenbeauftragte: "Syrien ist kein Schachbrett. Es ist kein geopolitisches Spiel. Syrien gehört der syrischen Bevölkerung. Die Syrer selbst müssen über die Zukunft ihres Landes entscheiden."

Mogherini und de Mistura trafen in Brüssel mit Vertretern der syrischen Zivilbevölkerung zusammen. Sie saßen mit ihnen an einem runden Tisch, was durchaus Vorbildcharakter für die große Politik haben sollte. Denn, betonte der UN-Sondergesandte, keineswegs seien alle an dem Tisch einer Meinung gewesen, aber: "Sie haben nicht gekämpft, nicht gestritten - sie haben konkrete Vorschläge gemacht. Und sie waren nicht verzweifelt. Sie haben die Hoffnung nicht verloren."

Und aus genau dem Grund dürfe man selbst auch die Hoffnung nicht verlieren, fügte der UN-Vertreter noch an. Auch wenn es im Moment denkbar schlecht aussehe.

