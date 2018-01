Unbekannte Rebellen haben offenbar die russische Luftwaffenbasis Hamaimim in Syrien massiv unter Beschuss genommen. Die Informationen über das Ausmaß gehen auseinander. Die Regierung in Moskau spricht von zwei Toten, eine Zeitung von vielen zerstörten Flugzeugen.

Am Silvestertag haben unbekannte Rebellen offenbar einen massiven Angriff auf die russische Luftwaffenbasis Hamaimim in Syrien gestartet. Eine russische Zeitung spricht vom schwersten Angriff seit dem Beginn des russischen Militäreinsatzes in dem Land. Über das genaue Ausmaß gibt es allerdings unterschiedliche Angaben.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte laut Nachrichtenagentur Interfax mit, bei dem Beschuss seien zwei Soldaten ums Leben gekommen. Die unabhängige Tageszeitung "Kommersant" berichtet, bei dem Angriff seien sieben Flugzeuge zerstört worden - vier taktische Bomber vom Typ Suchoj SU-24, zwei Kampfjets vom Typ SU-35c sowie ein Transportflugzeug vom Typ Antonow An-72.

Das Verteidigungsministerium bestritt die Angaben. Es handele sich um "Fake-News", zitiert Interfax einen Sprecher. Die russische Luftwaffe erfülle alle ihr aufgetragenen Aufgaben in vollem Umfang.

Der Stützpunkt Hamaimim spielt eine wichtige Rolle beim Einsatz in Syrien.

Meldungen über Erfolge bevorzugt

Die russische Regierung berichtet in der Regel äußerst sparsam über militärische Misserfolge in Syrien oder über Opferzahlen. Statt dessen feiert sie den Militäreinsatz als entscheidende Wende in dem Bürgerkrieg.

Seit September 2015 fliegt das russische Militär Luftangriffe und unterstützt damit die syrische Armee. Der Stützpunkt Hamaimim, der sich am Rande des Flughafens Basil al-Assad südlich der Hafenstadt Latakia befindet, spielt dabei eine Schlüsselrolle. Präsident Wladimir Putin hatte die Basis Mitte Dezember besucht und dabei einen Teilabzug der russischen Streitkräfte aus Syrien bekanntgegeben.

Luftangriffe auf Ost-Ghuta

Unterdessen sind bei Angriffen auf syrische Rebellengebiete östlich der Hauptstadt Damaskus nach Angaben von Aktivisten mindestens 23 Zivilisten getötet worden. Allein 18 Menschen seien ums Leben gekommen, als russische Jets am Mittwoch den Ort Misraba in der Region Ost-Ghuta bombardiert hätten, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Rettungsorganisation Weißhelme erklärte, dort seien Wohngebiete angegriffen worden. Die Informationen können von unabhängiger Seite kaum überprüft werden.

In der von Regierungstruppen belagerten Enklave Ost-Ghuta sind rund 400.000 Menschen eingeschlossen. Sie gehört zu den letzten Gebieten Syriens, die von Rebellen kontrolliert werden. Dominiert werden die Regierungsgegner dort von radikal-islamischen Kräften. Zuletzt hatten sich die Kämpfe in Ost-Ghuta erneut intensiviert.

